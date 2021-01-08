8 haftada 40 oyun geliştirdiler

Monster Notebook bünyesinde geçen Eylül ayında kurulan Monster Gaming Lab’ın birinci dönem programı tamamlandı. Programa katılan girişimciler, 8 hafta süren kuluçka programının ardından oyunlarını tamamlayarak, pazara sunma aşamasına geldi. Monster Gaming Lab’ın ikinci dönemi için 15 gün sürecek çağrı dönemi ise 7 Ocak itibariyle başladı.
22 Ocak’ta sona erecek başvuru döneminin ardından başvurusu kabul edilen girişimler, programa katılmak üzere jüri sunumlarına davet edilecek. Jüri değerlendirmesinde ilk sıralamaya giren beş takım ise programa kabul edilerek ekosistemin önde gelen isimlerinden mentorlük ve oyun profesyonellerinden eğitim alacak.
Girişimlerin ihtiyaçları doğrultusunda yazılım ve donanım ekipmanlarıyla destekleneceği program sürecinde takımlar geliştirdikleri oyunları her hafta test etme fırsatı bulacak. Monster Gaming Lab programında başarılı olup anlaşmalı yayıncıların satın alma kararı verdiği stüdyolara ise 100 bin dolar başarı primi verilecek.
100 BİN DOLAR BAŞARI PRİMİ
Birinci turda yaklaşık 250 takım başvurusu arasından jüri değerlendirmesini başarıyla geçen Friends Together, Crewars, Splash Games, Movel Games ve Quarter Pixels takımları 8 haftalık sürecin sonunda toplamda 40 oyun geliştirdi.
Ekosistemin tecrübeli isimlerinden birebir mentorlük ve eğitim alan girişimlere ayrıca yazılım ve donanım desteği, ofis desteği, bulut teknolojisi desteği, yayın ve test desteği ve maaş desteği sunuldu.
Birinci turun tamamlanmasına ilişkin değerlendirmede bulunan Monster Notebook Oyun Projeleri Yöneticisi Kayra Keri Küpçü, “Monster Notebook olarak oyun fikirlerinin ortaya çıktığı, geliştirildiği ve oyun dünyasıyla paylaşıldığı bir ortam oluşturmak amacıyla hayata geçirdiğimiz Monster Gaming Lab’ta ilk turu tamamladık. Heyecan verici projelerin üretildiği program boyunca takımlar en çok ihtiyaç duydukları alanlara özel olarak programlanmış yoğun bir eğitim sürecini tamamladı. Girişimcilere yönelik birey ve ekip tanıma atölyelerinin de gerçekleştirildiği program süresince ekiplerin oyunlarını geliştirmek için ihtiyaç duydukları her konuda destek sağlandı. İlk dönemin sonunda toplamda 40 oyun geliştirildi” dedi.
Kayra Keri Küpçü, “İlk dönemini başarıyla tamamlayan girişimlerle 4 ay sürecek ikinci dönemde de beraberiz. Ekipler bulut, yazılım, donanım, çalışma alanı, maaş, eğitim ve mentorlük gibi tüm desteklerden yararlanmaya devam edecekler. İhtiyaçlar farklılaştıkça, alacakları eğitimlerin içeriği de bir üst seviyeye çıkacak. Tüm bunların dışında Monster Gaming Lab programında başarılı olup anlaşmalı yayıncılarımızın satın alma kararı verdiği stüdyolara 100 bin dolar başarı primi verilecek” diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!