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Money Bag tarifi, nasıl yapılır? MasterChef Money Bag yapılışı ve malzemeleri

Money Bag tarifi yemekseverler tarafından merakla araştırılıyor. MasterChef Türkiye dokunulmazlık oyununda konsept Tayland Mutfağı oldu. Money Bag, Tayland restoranlarında başlangıç yemeği olarak sunulan lezzetli bir kızarmış atıştırmalıktır. Peki Money Bag tarifi, nasıl yapılır? MasterChef Money Bag yapılışı ve malzemeleri

30.11.2020 - 11:23 | Güncelleme: ABONE OL
Money Bag tarifi, nasıl yapılır? MasterChef Money Bag yapılışı ve malzemeleri

MasterChef Türkiye’de dün akşam şefler yarışmacılardan Tayland mutfağından yemekler yapmasını istedi. Uzakdoğu yemeklerini seven izleyicilerin dikkatini çeken Money Bag tarifi haberimizde. Peki, Money Bag tarifi, nasıl yapılır? İşte MasterChef Money Bag yapılışı ve malzemeleri

MONEY BAG TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Şeker 1 çorba kaşığı

Soya sosu 1 çorba kaşığı

Susam yağı 1/2 çorba kaşığı

Biber 1/2 çorba kaşığı

Sarımsak 2 diş ezilmiş

Mısır unu 1 çorba kaşığı

İstiridye sosu 1 ve 1/2 çorba kaşığı

Kıyma 175 gram / 6 ons

İnce doğranmış karides 115 gram / 4 ons

Su kestanesi ince kıyılmış 60 gram / 2 ons

İnce doğranmış Shitake mantarı 2

Havuç ince doğranmış 30 gram / 1 ons

Küçük sarma sarmalayıcı paketi yaklaşık 50 adet

Bir demet sarımsak frenk soğanı (30-40 saniye kaynar suda haşladıktan sonra buzda soğutun su) Kızartma yağı

MONEY BAG NASIL HAZIRLANIR?

1. Şekeri, soya sosu, susam yağı, biber, istiridye sosu ve mısır ununu bir karıştırma kabına koyun

2. Kıymasıyı ekleyin ve karıştırın

3. Kıyılmış karidesleri ekleyin ve tekrar karıştırın

4. Havucu, su kestanesini ve shitake mantarlarını ekleyin ve sonra karıştırın.

5. 1-2 saat buzdolabında saklayın

6. Karışımı küçük bir kaşıkla yaylı rulo sargının ortasına koyun ve iki zıt köşeye katlayın

7. Yanları ve diğer iki köşeyi sıkıştırın

8. Beyazlatılmış bir sarımsak soğanı alın ve para çantasının üst kısmına bağlayın. Sarımsak frenk soğanı uçlarını kesin.

9. Para poşetlerini sarmaya devam edin.

10. Yağınızı büyük bir tencerede veya wok tavada kızartmak için ısıtın.

11. Para çantalarını gruplar halinde 2-3 dakika veya altın rengi kahverengi olana kadar kızartın.

12. Tatlı biber sosu veya en sevdiğiniz daldırma sos ile servis yapın.

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