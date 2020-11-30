MasterChef Türkiye’de dün akşam şefler yarışmacılardan Tayland mutfağından yemekler yapmasını istedi. Uzakdoğu yemeklerini seven izleyicilerin dikkatini çeken Money Bag tarifi haberimizde. Peki, Money Bag tarifi, nasıl yapılır? İşte MasterChef Money Bag yapılışı ve malzemeleri
MONEY BAG TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
Şeker 1 çorba kaşığı
Soya sosu 1 çorba kaşığı
Susam yağı 1/2 çorba kaşığı
Biber 1/2 çorba kaşığı
Sarımsak 2 diş ezilmiş
Mısır unu 1 çorba kaşığı
İstiridye sosu 1 ve 1/2 çorba kaşığı
Kıyma 175 gram / 6 ons
İnce doğranmış karides 115 gram / 4 ons
Su kestanesi ince kıyılmış 60 gram / 2 ons
İnce doğranmış Shitake mantarı 2
Havuç ince doğranmış 30 gram / 1 ons
Küçük sarma sarmalayıcı paketi yaklaşık 50 adet
Bir demet sarımsak frenk soğanı (30-40 saniye kaynar suda haşladıktan sonra buzda soğutun su) Kızartma yağı
MONEY BAG NASIL HAZIRLANIR?
1. Şekeri, soya sosu, susam yağı, biber, istiridye sosu ve mısır ununu bir karıştırma kabına koyun
2. Kıymasıyı ekleyin ve karıştırın
3. Kıyılmış karidesleri ekleyin ve tekrar karıştırın
4. Havucu, su kestanesini ve shitake mantarlarını ekleyin ve sonra karıştırın.
5. 1-2 saat buzdolabında saklayın
6. Karışımı küçük bir kaşıkla yaylı rulo sargının ortasına koyun ve iki zıt köşeye katlayın
7. Yanları ve diğer iki köşeyi sıkıştırın
8. Beyazlatılmış bir sarımsak soğanı alın ve para çantasının üst kısmına bağlayın. Sarımsak frenk soğanı uçlarını kesin.
9. Para poşetlerini sarmaya devam edin.
10. Yağınızı büyük bir tencerede veya wok tavada kızartmak için ısıtın.
11. Para çantalarını gruplar halinde 2-3 dakika veya altın rengi kahverengi olana kadar kızartın.
12. Tatlı biber sosu veya en sevdiğiniz daldırma sos ile servis yapın.
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