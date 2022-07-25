Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrası İşgal Edilen Yerler ve Haritası

Mondros Antlaşmasından sonra İngilizler nereleri işgal etti, Mondros Antlaşmasından sonra İtalyanlar nereleri işgal etti ve Mondros Antlaşmasından sonra Fransızlar nereleri işgal etti başlıkları altında ayrı ayrı ele aldığımız bu işgal hareketini siz değerli okuyucularımız için hazırladık.

İşte, Mondros Ateşkes Antlaşması sonrası işgal edilen yerler hakkında tüm detaylar…

Mondros Ateşkes Antlaşmasından Sonra İngilizler Nereleri İşgal Etti?

Musul: Mondros Ateşkes Antlaşması’nın 7. maddesine dayanarak, 15 Kasım 1918 tarihinde İngilizler tarafından işgal edilmiştir. Ayrıca Musul; Mondros Antlaşması sonrası ilk işgal edilen yer olarak tarihteki yerini almaktadır.

Urfa: 24 Mart 1919 tarihinde İngilizler tarafından işgale uğrayan Urfa; 6 ay kadar İngiliz işgalinde kaldıktan sonra Fransızlara bırakılmış ve bölge Fransızlar tarafından işgal edilmiştir.

Antep: 15 Ocak 1919 yılında İngilizler tarafından işgal edilen Antep; 1919’un Eylül ayında Fransızlara bırakılmış ve işgal Fransızlar tarafından sürdürülmüştür.

Maraş: 22 Şubat 1919 yılında İngiliz işgal orduları komutanı Albay Andriyo’nun şehre girmesiyle işgal başlamıştır. 8 aylık İngiliz işgalinin ardından şehir Fransızlara bırakılmıştır.

Samsun: 200 kişilik bir İngiliz müfrezesinin Samsun’a ayak basması sonucu 9 Mart 1919 yılında İngilizler tarafından işgal edilmiştir.

Bunların yanında, Kars, Merzifon ve Batum da Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra İngilizler tarafından işgal edilen yerler arasındadır.

Mondros Ateşkes Antlaşmasından Sonra Fransızlar Nereleri İşgal Etti?

Dörtyol: Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra 11 Aralık 1918 tarihinde Fransızlar tarafından işgal edilmiştir. Ayrıca Milli mücadelenin ilk kurşunu da Mehmet Çavuş tarafından Hatay Dörtyol’da atılmıştır. Yaşanan bu olaydan sonra ilk Kuvvay-ı Milliye örgütü de Dörtyol’da kurulmuştur.

Mersin: Tüm yurtta olduğu gibi, Mondros Ateşkes Antlaşması’nın 7. Maddesi gerekçe gösterilerek, 1 Ocak 1919’da Fransızlar tarafından işgal edilmiştir.

Adana: 1918 senesinde, Fransızlar ve onlarla birlikte hareket eden Ermeni çeteler tarafından Adana ve Çukurova çevresi işgal edilmiştir.

Afyon: 16 Mayıs 1919 tarihinde önce Fransızlar tarafından işgal edilmiş olan Afyon, 17 Mart 1920’de Fransızların buradan çekilmesiyle Yunan birliklerine bırakılmıştır.

Mondros Ateşkes Antlaşmasından Sonra İtalyanlar Nereleri İşgal Etti?

Antalya: Bölgedeki karışıklık bahane edilerek Mondros’un 7. maddesi uyarınca, 28 Mart 1919 tarihinde İtalyanlar tarafından işgal edilmiştir.

Kuşadası: 14 Mayıs 1919 günü, yaklaşık 200 kadar askerle Kuşadası ve Selçuk istasyonu İtalyanlar tarafından işgal edilmiştir.

Fethiye: 11 Mayıs 1919 tarihinde bir İtalyan komuta gemisinin Fethiye Körfezi’ne demirlemesinin ardından şehir işgal edilmiştir.

Bodrum: Fethiye ile aynı gün İtalyanlar tarafından işgal edilmiştir. Bu işgalden sonra hem Anadolu’nun hem de Bodrum’un işgali bölgede büyük mitinglere sebep olmuş ve bölge halkı İtilaf Devletleri temsilcilerine protesto telgrafları göndermişlerdir.

Gerçekleşen tüm bu işgallere ek olarak İtalyanlar Konya’ya bir tabur asker; Akşehir’e ise bir müfreze yerleştirmişlerdir. Yine bu dönemde İngilizler Haydarpaşa İstasyonu’na, Fransız ve İtalyanlar Turgutlu – Aydın demiryoluna, Fransızlar ise Şark demiryollarına el koyarak Osmanlı Devleti ulaşım yollarını ele geçirmişlerdir.

Ayrıca İtilaf Devletleri; ateşkes hükümlerine aykırı olarak gerçekleşen tüm bu işgalleri haklı göstermek adına dünya kamuoyuna, Türkler aleyhine büyük propaganda hareketlerine girişmişlerdir.