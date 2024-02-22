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        Haberler Ekonomi Girişimcilik Momento'nun işlem hacmi 2 milyar liraya ulaştı - Girişimcilik Haberleri

        Momento'nun işlem hacmi 2 milyar liraya ulaştı

        Ödüllendirme sistemleri firması Momento, geçen yılı 2 kat büyüme ile tamamlayarak işlem hacmini 2 milyar TL'ye taşıdığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.02.2024 - 09:48 Güncelleme: 22.02.2024 - 09:48
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        İşlem hacmi 2 milyar liraya ulaştı
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        Ödüllendirme sistemleri alanında dijital çözümler sunan Momento 2023 yılında üye iş yeri ve kullanıcı sayısını bir önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 30 artırdırdığını açıkladı. Söz konusu dönemde işlem hacminde 2 kat büyüdüğünü bildirdi.

        Firmadan yapılan açıklamaya göre Momento’nun işlem hacmi 2 milyar TL’ye yaklaşırken, geçen yıl en çok harcama yapılan sektörler sırasıyla market, giyim ve teknoloji oldu. 2023’te esnek yan haklar portallarında Momento seçimlerindeki kişi başı artış oranı ortalama yüzde 150 olurken, Momento Kart ve portala yükleme tutarı yüzde 215 arttı. Harcamalarda ortalama sepet tutarı ise yüzde 35 büyümeyle 350 TL olarak gerçekleşti.

        3 YILDA 20 KATA YAKIN BÜYÜDÜ

        Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Momento Kurucusu Zeynep Dağlı Kastro, 2023 yılında öne çıkan esnek yan hakları özel sağlık sigortası, günlük yemek ücreti ve uzaktan çalışma hakkı olarak sıraladı. Son yıllarda küresel ölçekte devam eden makroekonomik endişeler ve jeopolitik istikrarsızlıkların etkisiyle piyasayı saran belirsizlik ortamı tüm sektörleri etkilerken, böylesi bir dönemde dahi büyümeye devam ettiklerine işaret eden Kastro, “Son 3 yılda 20 kata yakın bir büyüme elde ettik” dedi.

        Büyümelerindeki 3 itici gücü inovasyona yeterince zaman ayırmak, teknolojiye ve insana yatırım yapmak ile birlikte kolay, hızlı ve esnek bir yapıya sahip olmak şeklinde vurgulayan Kastro, sözlerine şöyle devam etti:

        “2024 yılında da ödüllendirme sistemlerine ilginin artarak devam edeceğini öngörüyoruz. Bizler de bu doğrultuda dijitale yaptığımız yatırımlarla büyümemizi sürdüreceğiz. Bir yandan altyapımızda ve mobil uygulamamızda teknolojik ve daha iyi bir müşteri deneyimi sunmaya yönelik güncellemelere giderken diğer yandan dijital ödeme sistemlerimizi de çeşitlendiriyoruz. Ayrıca üye işyeri ağımızda yeni iş birlikteliklerine imza atarak, kullanıcılarımızın daha çok markadan alışveriş yapmasına olanak sağlamayı hedefliyoruz.”

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