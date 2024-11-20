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        Haberler Gündem 3. Sayfa Molotofla iki iş yerini yaktı! İfadesinde "Canım istedi" dedi | Son dakika haberleri

        Molotofla iki iş yerini yaktı! İfadesinde "Canım istedi" dedi

        Adana'da bir kişi, iki iş yerine molotofkokteylleriyle saldırı düzenledi. Yakalanan saldırgan ifadesinde, "Aramızda husumet vardı. Canım istedi attım" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 11:17 Güncelleme: 20.11.2024 - 11:25
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        Molotofla iki iş yerini yaktı!
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        Adana'da İbrahim Ş. (23), evde hazırladığı molotofkokteyllerini yarım saat arayla bir diş kliniği ile oto tamirci dükkanına attı.

        DHA'nın haberine göre 2 suç ortağı ile yakalanan İbrahim Ş., sorgusunda, "Aramızda husumet vardı. Canım istedi, molotofkokteyllerini attım" dedi.

        KAMERAYA YANSIDI

        Olay, 4 Kasım'da saat 21.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi’nde meydana geldi. İbrahim Ş., evde hazırladığı molotofkokteyllerini yanına alıp, arkadaşları Mübarek A. (19) ve E.Ç. (15) ile Mehmet E.'nin diş kliniğine gitti.

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        İbrahim Ş., yaktığı bir molotofkokteylini diş kliniğine atıp, kaçtı. Şüpheliler olaydan yaklaşık yarım saat sonra bu kez İdris E.'nin Cumhuriyet Mahallesi'ndeki oto tamircisine gitti. İbrahim Ş., bir molotofkokteylini de bu iş yerine attı. Kepenkten çıkan alevler kısa sürede dükkanı sararken, bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. 2 dükkanda hasar oluşurken, saldırılar güvenlik kamerasına yansıdı.

        OPERASYONLA YAKALANDILAR

        İş yeri sahiplerinin ihbarıyla harekete geçen Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri saklandıkları adreslere yapılan baskınla yakaladı. Emniyete götürülen şüphelilerden İbrahim Ş., sorgusunda, "Aramızda husumet vardı. Canım istedi, molotofkokteyllerini attım" dedi. Diğer şüpheliler ise İbrahim Ş.'nin husumeti olduğunu ancak ne olduğunu bilmediklerini ileri sürdü.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İbrahim Ş., Mübarek A. ve E.Ç. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

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