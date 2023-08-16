REKLAM advertisement1

Geçiş metallerinden biri olan molibden elementinin erime sıcaklığı oldukça yüksektir. Sert bir element olduğundan dolayı genellikle uçak ve füze parçalarının yapımında tercih edilmektedir. Molibden elementi insan sağlığı için de yüksek bir öneme sahiptir. Molibden nedir? Nerelerde kullanılır? Molibden Türkiye’de nereden çıkarılır? Kullanım alanları nelerdir? Nerede kullanılır? Molibden madeni ne işe yarar? İşte, merak edilen detaylar.

Molibden Nedir?

Gri gümüşi bir metal olan molibden, doğada serbest olarak bulunmamaktadır; minerallerde çeşitli oksidasyon durumunda bulunmaktadır. Oldukça sert olan bu molibden element, metal ve çeliği güçlendirmek için kullanılır. Keşfine değin element grafit ya da kurşun cevheri sanılıyordu. Kimyasal özellikleri bakımından krom ve wolfram ile benzerlik göstermektedir. Üretilen molibdenlerin çoğu alaşımlarda kullanılmaktadır. Erime sıcaklığının oldukça yüksek olması molibden elementine kullanım avantajını doğurmaktadır. Demir çelik endüstrisinde kullanımı oldukça yaygındır. Molibden elementinin atom ağırlığı 95,94'tür.

REKLAM

Molibden Nerelerde Kullanılır?

Molibden elementinin hangi alanlarda kullanıldığı merak edilen konulardan biridir. Molibden elementinin ön plana çıkan en önemli özelliği yüksek ısıya karşı gösterdiği dirençtir. Çeliklerin dayanıklılığını arttırıp sertlik kazanmaları için kullanılmaktadır. Ayrıca dökme demirlerin mekanik direncini arttırmak için de molibden yararlanılır. Karbür oluşturma özelliği kuvvetlidir. Ateşe dayanıklı fırın parçalarının yapımında da molibden elementinden yardım alınmaktadır. Elektrik elektronik sanayide, cam üretme fırınlarında, uçak parçalarında, uzay araçlarında, tüfek namlularında, pik demirlerde, tüp ve boru şeklindeki aletlerde, boya, mürekkep, plastik ve kauçuk bileşenlerinde, petrol endüstrisinde molibden ve alaşımları kullanılmaktadır.

Molibden Türkiye'de Nereden Çıkarılır?

REKLAM

Türkiye’deki bakır madenlerinde sıklıkla molibden elementine rastlanmaktadır. Ancak çıkarma maliyetli karı karşılamadığından dolayı çıkarılıp işlenmez. Bu sebeple ülkemizde molibden madenciliği yapılmamaktadır.

Molibden Madeni Kullanım Alanları

Molibden elementinin kullanım alanları çeşitlilik göstermektedir. Kullanım açısı bakımından geniş bir liste bizi karşılamaktadır. Molibden madeni kullanım alanları şunlardır:

Özel çelikler

Pik demirler

Tüp ve boru şeklindeki aletlerin yapımında

Petrol ürünleri

Uçak parçaları

Gemi şaftları

Kumaş boyalar

Yağ ve gresler

İğneler

Uzay araçları

Elektrik telleri

Pigmentler

Tüfek namluları

Akkorlu lambalar

Metal ve mıknatıs alaşımları

Cam üretme fırınları

Elektronik malzemeler

Demir çelik endüstrisi

Molibden Nerede Kullanılır?

Molibden yüksek bir erime noktasına sahip olduğundan dolayı gri bir toz olarak üretilir ve satılır. Molibden elementi çoğu kez alaşım yapmak için kullanılır. Çelik alaşımlarda sertliği, elektriksel iletkenliği, korozyon ve aşınma direncini arttırmak için kullanılır. Bu alaşımlar motor parçalarında, ısıtmada, matkaplarda ve testere bıçaklarında kullanılmaktadır. Molibden petrol endüstrisi için de bir katalizör görevi görür. Ayrıca molibden sağlıklı bir yaşam için gerekli olan bir elementtir. Molibden zararlı sülfürleri parçalayarak tonsinlerin vücutta oluşmasını engelleyen enzimleri harekete geçirir. Molibdenin eksikliği diş çürümesine, böbrek taşlarının oluşmasına ve çeşitli hastalıklara sebebiyet verebilir. Molibden elementi bitkiler için de oldukça önemlidir. Bu sebeple günümüzde molibden içeren gübreler üretilmeye ve kullanılmaya başlanmıştır.

Molibden Madeni Ne İşe Yarar?

Molibden, oldukça değerli bir elementtir. Ulaşım, inşaat, enerji, tarım ve sağlık sektörlerinde molibden elementinden yararlanılmaktadır. Bitkilerde, hayvanlarda ve insanlarda bu elementten eser miktarda