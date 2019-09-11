Moldova - Türkiye Maçının Yazar Yorumları!

SERDAR ALİ ÇELİKLER: Andorra maçını ıkına sıkına kazanmamız, Moldova maçına olumlu yansıdı. Bunun böyle olması beklenirdi. Kim ne derse desin, ne kadar uyarırsanız uyarın bu tür maçlara oyuncuları konsantre etmek zor. "Nasıl olsa yeneriz" düşüncesi size en az 45 dakika kaybettiriyor. Andorra maçında da öyle oldu. 2. yarıda da sıkıldık ama 3 puanı aldık.