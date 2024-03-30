Mohamed Salah'a sponsorluk anlaşmalarından yüksek gelir

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İngiltere Premier Ligi'nin 2. sırasında yer alarak şampiyonluk yarışının favorilerinden biri olan Liverpool'un yıldız futbolcusu Mohamed Salah, sponsorluk anlaşmalarından 27 milyon sterlinlik gelir elde etti. Salah'ın şirketi vergi sonrasında 5.4 milyon sterlinlik kâr açıkladı.

Mısırlı futbolcunun İngiltere'de sahip olduğu şirketin finansal tabloları açıklandı.

Salah'ın sponsorluk anlaşmaları için kurmuş olduğu şirketin verilerine göre 3 yılda 27 milyon sterlin kazandığı kaydedildi. Geçtiğimiz yıl 11 milyon sterlin gelir elde eden Salah'ın 4 sponsorluk anlaşmasından bu kazancı sağladığı belirtildi. Salah'ın vergi sonrasında 5.4 milyon sterlin kâr elde ettiği ifade edildi.

SALAH LIVERPOOL'DAN NE KADAR KAZANIYOR? Liverpool'a 2017 yazında Roma'dan transfer olan Mohamed Salah, son imzaladığı sözleşmeyle İngiliz ekibinden haftalık 400 bin sterline yakın bir maaş elde ediyor. Salah'ın kontratı 2024-25 sezonun sonunda bitiyor. Bu sezon Liverpool formasıyla 32 karşılaşmada forma giyen Salah, 21 gol ve 13 asistlik bir performans sergiledi.