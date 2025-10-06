Habertürk
        Haberler Dünyadan Modanın en etkili isimleri Paris'te buluştu

        Modanın en etkili isimleri Paris'te buluştu

        Modanın en etkili isimlerini bir araya getiren Business of Fashion etkinliği, Paris Moda haftası kapsamında düzenlendi. Gecede Kim Kardashian'dan Demi Lovato'ya, Heidi Klum'dan Colman Domingo'ya kadar pek çok ünlü isim vardı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.10.2025 - 15:10 Güncelleme: 06.10.2025 - 15:11
        Modanın en etkili isimleri buluştu
        Tasarımcıları, modelleri ve sanat dünyasını buluşturan Business of Fashion etkinliği, Paris'te düzenlendi. Moda ve popüler kültür alanında dünyanın en etkili isimlerinden oluşan bir grup, küresel moda endüstrisini şekillendiren kişilerin endeksi olan BoF 500'ü kutlamak üzere bir araya geldi.

        BoF, 2013 yılından bu yana liderlik, yaratıcılık, yenilikçilik ve etki temelinde modanın en etkili isimlerinden oluşan küresel bir topluluk oluşturuyor. Bu topluluk sekiz kategoriden oluşuyor: Tasarımcılar, yöneticiler, medya, perakendeciler, girişimciler, yaratıcı sınıf, modeller ve ilham perileri, katalizörler.

        Heidi Klum, 21 yaşındaki kızı Leni ile birlikte galaya katıldı
        Heidi Klum, 21 yaşındaki kızı Leni ile birlikte galaya katıldı

        Bu yıl BoF 500 Gala'ya katılanlar arasında 2025 BoF 500 kapak yıldızı Kim Kardashian; müzik yıldızları Charli XCX, Skepta, Demi Lovato ve Ice Spice; tasarımcılar Christian Louboutin, Daniel Lee, Rachel Scott, Simone Bellotti; oyuncular Colman Domingo, Ananya Panday, "Freen" Sarocha Chankimha, "Becky" Rebecca Patricia Armstrong ve Bright; top modeller Alex Consani, Betsy Lulu Tenney, Anok Yai ve Barbara Palvin Sprouse vardı.

        Rita Ora

        Jameela Jamil

        Coco Rocha

        Barbara Palvin

        Colman Domingo

        Heidi Klum

        Kim Kardashian

        Ice Spice

        Stella Maxwell

        #kim kardashian
        #Heidi Klum
        #Demi Lovato
        #Paris Moda Haftası

