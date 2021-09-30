'Moby Dick' tiyatro sahnesinde 0:00 / 0:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Herman Melville'in yazdığı, Sebastian Armesto'nun uyarladığı Zeynep Aksoy'un çevirdiği, Seza Güneş'in yönettiği 'Moby Dick' adlı oyunu seyirciyle buluşturuyor

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Genç bir denizci olan Ishmael, dünyayı görmek için Kaptan Ahab'ın balina gemisine yazılır. Balina avcısı 'Ahab', bir av sırasında tek bacağını kaybettikten sonra ölümüne bir intikam duygusuyla yaşar ve denizlerin en büyük, bilge canlısı beyaz balina 'Moby Dick'in peşinde okyanuslar geçer. Ishmael, heyecan dolu bu yolculukta, bir balina gemisi kaptanının doğayla olan içgüdüsel savaşının tragedyasına tanık olur.

Herman Melville'in yazdığı, Sebastian Armesto'nun uyarladığı Zeynep Aksoy'un çevirdiği, Seza Güneş'in yönettiği 'Moby Dick' adlı oyunu seyirciyle buluşturuyor

Dramaturgisini Hande Ören'in, müziğini Uskan Çelebi'nin, sahne ve kostüm tasarımını Almila Altunsoy'un, ışık tasarımını Özcan Çelik'in, efekt tasarımını Yiğit Can Efe'nin, kareografisini İbrahim Ulutaş'ın yaptığı, fotoğraflarını Sadi Ayan'ın çektiği oyunda Arda Alpkıray, Berna Demirer, Cem Baza, Deran Özgen, Direnç Dedeoğlu, Elif Verit, Hakan Örge, Pınar Pamuk rol alıyor.

Oyun, tiyatro severlerle 30 Eylül - 2 Ekim, 7 - 9 Ekim 2021 arasında Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi'nde buluşacak.