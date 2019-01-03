Hotspot kablosuz yerel ağdan internete erişim olanağı sağlayan bölgedir. WiFi teknolojisini kullanır. Kafelere, alışveriş merkezlerine, tren istasyonlarına, restoranlara, süpermarketlere, kampüslere, hastanelere ve bunun gibi birçok kamusal alana uygulanabilir.

Kamusal alanda kablosuz yerel ağ fikrini hotspot terimini kullanmadan 1993’te NetWorld+Intercop konferansında Brett Stewart dile getirilmiştir. Hotspot terimi ilk defa Stewart’tan 5 yıl sonra Nokia firması tarafından kullanıldı. 2000’lerin başında ücretli ve ücretsiz hotspot noktaları birçok ülkede birçok şirketin desteğiyle yaygınlaşmaya başladı.

Laptop, PDA ya da WiFi telefon gibi WiFi uyumlu herhangi bir cihazla evimizin dışuında zaman geçirdiğimiz alanlarda kolaylıkla geniş bant internet erişimine olanak veren hotspot bölgeleri kamuya açık ücretsiz ya da ticari olabilirler. Tamamen korumasız kamuya açık alanlarda güvenlik sonunları olabildiğinden daha çok internet erişimi sınırlandırılmış ya da ücretli, kullanıcı takipli olarak kullanılır.

Ticari olanlarında kullanıcı ilk bağlantı isteği gönderdikten sonra giriş ve yetkilandirme sayfasına yönlendirilir. Burada kredi kartı ya da telefon aracılığıyla ödeme yapılıp erişim hakkı verilebilir yada ön ödeme ile alınmış kullanıcı adı ve şifre vasıtasıyla erişim hakkı verilebilir. Bu şekilde kullanıcılar tanımlanıp takip edilebilir.

"MOBİL İNTERNET PAYLAŞIMI" ARTIK ÜCRETLİ!

Mobil internet paketini “hotspot” yoluyla başka cihazlarla paylaşanlara kötü haber geldi. Bundan sonra mobil internetini paylaşanlar, aylık 9 TL ücret ödemek durumunda kalacak.

Turkcell’den konuyla ilgili olarak abonelerine gönderilen mesajla ortaya çıkan bu gelişmeye göre iOS veya Android telefonlardaki hücresel internet bağlantısını başka cihazlarla paylaşmayı sağlayan 'kişisel erişim noktası' özelliği kullananlar artık ek ücret ödeyecek. İlgili mesaja göre uygulama 15 Ocak’ta başlayacak.

Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre söz konusu mesajda, “15.01.2019’dan itibaren mobil internet paylaşımlarınız aylık 9 TL le ücretlendirilecek. Hem faturalı hem de faturasız bireysel ve kurumsal tüm müşterilerden paylaşımla beraber 9 TL ücret alınıp, karşılığında paylaşımda kullanabilecek 2 GB internet paketi tanımlanacaktır” denildi.

EK 2 GB VERİLECEK

Turkcell’in müşteri destek hattından edindiğimiz bilgilere göre bu ek paket 30 gün geçerli olacak. Bu süre sonunda paylaşım yapılırsa, aboneye tekrar 9 TL ücret yansıtılacak. 2 GB’lik paket, bu süre içinde sadece paylaşım için kullanılabilecek bir içerik olarak hediye edilecek.

Müşteriler, bu 2 GB dışında, mobil internet paketlerindeki mevcut ‘data’larını da paylaşmaya devam edebilecek. Ancak telefonlardan Hotspot (tethering) olarak yapılan paylaşımlarda bu ücret alınacağı için mevcut paket veya ek 2 GB’lik paket fark etmeksizin, mobil internet paylaşımı yapılması durumunda 9 TL’lik ücret anında yansıtılacak.

HOTSPOT, "HIZLI GİRİŞ" YAPANA ÜCRETSİZ!

Mobil internet paylaşımıyla ilgili olarak Turkcell'den açıklama geldi. Buna göre aboneler internetlerini paylaşırken açılacak sayfaya ‘Hızlı Giriş’ teknolojisi üzerinden giriş yapmaları durumunda, paketlerindeki interneti ek ücret ödemeden ve cihaz sınırı olmadan kullanabilecekler. ‘Hızlı Giriş’ üzerinden giriş yapılmadan başka cihazlarla internet paylaşımı yapıldığında aylık 9 TL’ye, mevcut paketteki internete ek olarak 2 GB’lık paylaşımlı internet paketi devreye girecek.

Turkcell'in mobil internet paylaşımına yönelik getirdiği fiyat uygulamasına karşın, benzer hizmeti veren diğer operatörler Türk Telekom ve Vodafone ise bu ücreti müşterilerinden şimdilik talep etmiyor.

Turkcell'in yaptığı son açıklamada ise;

" Turkcell olarak öncelikli amacımız müşterilerimizin değişen kullanım alışkanlıkları ile aynı doğrultuda gelişen yeni taleplerine uygun çözümler üretebilmek. Son dönemde müşterilerimizin yoğun şekilde, “Kişisel Erişim Noktası / Hotspot” özelliğini kullanırken, yetkisiz internet paylaşımı sonucu istenmeyen güvenlik sorunları yaşanmasını engelleyen bir seçenek talep etmeleri üzerine, 15 Ocak’tan itibaren yeni bir uygulamayı hayata geçiriyoruz. Bu amaçla mobil uygulama ve web sitelerine yapılan üye girişlerini sadece telefon numarası kullanarak daha hızlı ve güvenli hale getiren ‘Hızlı Giriş’ teknolojisi üzerinden “Kişisel Erişim Noktası / Hotspot” yapma özelliği sayesinde, müşterilerimiz güvenli bir şekilde kişisel internetlerini paylaşmaya devam edebilecekler. Bunun için müşterilerin internetlerini paylaşırken açılacak sayfaya ‘Hızlı Giriş’ teknolojisi üzerinden giriş yapmaları yeterli olacak. Bu şekilde giriş yapacak müşterilerimiz paketlerindeki interneti hiçbir ücret ödemeden, herhangi bir cihaz sınırı olmadan güvenli bir şekilde paylaşabilecekler.”

'AYLIK 9 TL OLARAK ÜCRETLENDİRİLECEK'

Turkcell’in açıklamasında şöyle denildi:

“Hotspot’la farklı cihazlarla yaptıkları internet paylaşımı sonucu tarifelerindeki internetin tüketimini takip ve kontrol edemeyen, bunun sonucu olarak beklemedikleri fatura bedelleriyle karşılaşan müşterilerimiz de bulunuyor. Bu müşterilerimizin sorununu gidermek amacıyla ‘Hızlı Giriş’ üzerinden giriş yapılmadan başka cihazlarla internet paylaşımı yapıldığında dünyadaki çeşitli internet paylaşım modellerindeki örneklerde görüldüğü gibi, aylık 9 TL’ye mevcut tarifesindeki internetine ek olarak 2 GB’lık paylaşımlı internet paketi devreye girecek. Bu 2 GB’lık ek paketin kullanım durumu Hesabım uygulaması üzerinden takip edilebilecek. Ayrıca bu müşterilerimiz, 30 günlük süre içerisinde 2 GB’lık paylaşım internetleri sona erdikten sonra ek ücret ödemeden tarifelerindeki interneti paylaşmaya devam edebilecekler. 15 Ocak 2019 tarihinden geçerli olmak üzere hayatımıza girecek bu yenilikler sayesinde müşterilerimizin kişisel internetlerini paylaşırken ortaya çıkabilecek olası güvenlik risklerine karşı korunması ve mobil internet paylaşımlarını daha detaylı şekilde takip edebilmelerinin sağlanması amaçlanıyor.”

TÜRK TELEKOM'DAN HOTSPOT AÇIKLAMASI

Mobil 'hotspot' uygulamasıyla ilgili olarak Turkcell ve Vodafone'un ardından Türk Telekom da açıklama yaptı. Türk Telekom, 1 Ocak'tan itibaren hotspot özelliğini kullanarak internetini paylaşanlardan herhangi bir ücret talep etmeyeceğini duyurdu.

Türk Telekom'dan konuyla ilgili olarak yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Akıllı cep telefonlarında bulunan ve ‘hotspot’ olarak adlandırılan ‘Kişisel Erişim Noktası’ özelliğinin kullanımına 1 Ocak 2019’dan itibaren ücret getirileceği tartışmaları üzerine abonelerimizin doğru bilgilendirilmesi adına aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür. Türk Telekom, müşterilerinin kendi mobil internet paketlerini dizüstü bilgisayar, tablet gibi farklı cihazlarla “Kişisel Erişim Noktası/ Hotspot” özelliğini kullanarak farklı cihazlarla paylaşmalarından herhangi bir ücret talep etmemektedir."

Açıklamada, "Ayrıca Türk Telekom’un, herhangi bir Wi-Fi (kablosuz internet) ağına erişimin olmadığı durumlarda kullanıcıların cep telefonları vasıtasıyla ‘hotspot’ özelliğini kullanarak aygıtlarını internete bağlayabilmelerinde herhangi bir aygıt sayısı sınırlaması da bulunmamaktadır" denildi.

Türk Telekom Genel Müdürü ve CEO'su Paul Doany de sunulan bu hizmetin kişisel bir kullanım tercihi olduğunu Twitter üzerinden yaptığı "PERSONAL HOTSPOT tamamen müşterilerimizin şahsi tercihidir" açıklaması ile ifade etti. Doany, tweet'inde şu görseli de paylaştı: