MNG Kargo'da satış süreci başladı

Yüzde 70 payı bulunan Turkven ve yüzde 30 paya sahip Sancak ailesi, MNG Kargo’nun satışı sürecini başlattı.

Özel sermaye şirketi Turkven ve Sancak ailesi, 2017’den bu yana portföylerinde olan MNG Kargo’da satış süreci başlattılar.

Bloomberg'in konuya yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Turkven ve Sancak ailesi yerli bir danışmanlık şirketiyle anlaşma imzalayarak MNG Kargo için özellikle uluslararası firmalardan gösterilen ilgiyi değerlendirmek istiyorlar. Kaynaklar, doğru fiyat bulunamaması durumunda sürecin bir satışla sonuçlanmayabileceğini belirttiler.

2003 yılında MNG Holding tarafından kurulan ve 2017’de Turkven ve iş insanı Haydar Sancak’in ailesince yatırım yapılan MNG Kargo’da Turkven’in yüzde 70, Sancak ailesinin yüzde 30 hissesi bulunuyor.

MNG Kargo, Turkven ve Sancak ailesinin temsilcileri konu hakkında yorum yapmadı.