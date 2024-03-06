Mng Kargo çalışma saatleri: Mng Kargo hafta içi kaça kadar çalışıyor, hafta sonu dağıtım yapıyor mu?

Mng Kargo çalışma saatleri: Mng Kargo hafta içi kaça kadar çalışıyor, hafta sonu dağıtım yapıyor mu?

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MNG kargo kargoculuk sektörünün lider firmalarından biridir. Dünyada 220 farklı ülkede şubesi bulunan MNG kargo taşımacılık sektöründe öncü şirketlerden biridir. MNG kargo ülkemizde de pek çok kişinin tercih ettiği şirketlerin başında yer almaktadır. MNG kargo hafta içi kaça kadar çalışıyor sorusu merak edilen konulardan biridir. Bu yazımızda MNG kargo çalışma saatleri, MNG kargo hafta sonu açık mı, MNG kargo hafta içi çalışma saatleri ve MNG kargo hafta sonu dağıtım yapıyor gibi sorulara yanıt aradık. Detaylı bilgilere yazımızın devamından ulaşabilirsiniz.

MNG Kargo Çalışma Günleri

MNG Kargo hafta içi çalışma saatleri 08.30’da başlayarak 18.30’a kadar devam etmektedir. Hizmet almak vatandaşlar bu saatler aralığında MNG kargo şubelerine giderek işlemlerini gerçekleştirebilirler. Şubeye gitmeden önce telefonla bilgi almak da zamandan tasarruf etmenize yardımcı olacaktır.

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MNG Kargo Hafta Sonu Çalışma Saatleri

Hafta içi kargo göndermek ya da almak için vakit bulamayan kişiler hafta sonu kargo işlemlerini halletmek durumundalar. Bu noktada MNG Kargo hafta sonu açık mı sorusu kargo göndermek ya da kargo bekleyen kişilerin merak ettiği bir diğer konudur. Kargoların hafta sonu çalışma saatleri farklılık gösterebilmektedir. Bu noktada en sağlıklı bilgi telefon ile ya da internet sitesinden sağlanabilmektedir.

MNG Kargo Cumartesi Çalışma Saatleri

MNG kargo kurumsal yapısıyla öne çıkan taşımacılık sektöründeki lider firmalardan biridir. Çalışma saatleri ve dağıtım işlemlerindeki sistemli yapısı sayesinde kullanıcıların oldukça memnun kaldığı kurumlardan biridir. MNG Kargo hafta içi çalışmasının yanında cumartesi günleri de 08.30 ile 14.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Bu saatler arasında MNG kargoyu arayıp bilgi alabilir ya da şubelerine gidip kargo işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

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MNG Kargo Hafta Sonu Dağıtım Yapıyor Mu?

MNG kargo hafta için 08.30 ile 18.30 saatleri arasında hizmet sağlamaktadır. Cumartesi günleri 08.30 ila 14.00 arasında hizmet veren MNG kargo, Pazar günleri ise dağıtım yapmamaktadır. MNG kargonun internet sitesinde yer alan gönderi numarasıyla kargonuzun durumunu takip edebilir ve yurtiçi ve yurtdışı fiyatlarıyla ilgili güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.

MNG Kargo Hafta Sonu Açık Mı?

Çalışma yaşantısındaki yoğunluktan kargolarını hafta içi almaya bazı kişiler vakit bulamamaktadır. Bu noktada MNG kargo hafta sonu açık mı sorusu gündeme gelmektedir. MNG kargo çalışma saatleri aşağıdaki gibidir:

Pazartesi: 08.30-18.30

Salı: 08.30-18.30

Çarşamba: 08.30-18.30

Perşembe: 08.30-18.30

Cuma: 08.30-18.30

Cumartesi: 08.30-14.00

Pazar: Hizmet Vermemektedir.

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