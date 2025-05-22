MNG Kargo tarihe karıştı! Artık DHL eCommerce

Ekim 2023'te DHL tarafından satın alınan MNG Kargo, yaklaşık 1,5 yıllık entegrasyon sürecinin ardından, Türkiye'deki faaliyetlerine DHL eCommerce adıyla devam edecek.

MNG Kargo CEO'su Kağan Gündüz'ün DHL eCommerce CEO'su olarak göreve devam edeceğinin açıklandığı toplantıda sürece ilişkin ayrıntılar da paylaşıldı.

Süreç ve yeni döneme dair gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan DHL eCommerce Türkiye CEO'su Kağan Gündüz, MNG Kargo'nun 2002'de büyük emek ve özveriyle kurulduğuna değinirken satış sürecinin başlayışını "2023'ün ilk çeyreğine geldiğimizde ilginç gelişmeler oldu. Aslında gerçekten enteresan bir hikayesi de var. Grubun Global CEO'su ve dijital sorumlu direktörü Türkiye'de başka DHL tesislerini geziyorlar, tabi ki Türkiye pazarıyla da ilgileniyorlar. Buraya karşı bir iştahları da var. Bizim kuryelerimizden birini görmüşler. Aracıyla, kıyafetiyle, teçhizatıyla kendi operasyonları ile bu operasyonun ne kadar benzediğini fark etmişler ve aslında bir ilk kıvılcım oluşmuş. Döndükten sonra stratejiden sorumlu direktörleri bana ulaştı ve görüşmelerimiz bu şekilde başladı" diyerek anlattı.

"YENİ BİR DÖNEMİN KAPILARINI ARALIYORUZ"

Süreç boyunca hizmetleri sorunsuz sürdürürken, entegrasyon çalışmalarını da yürüttüklerini ifade eden Gündüz "Çok güzel bir süreç geçirdik. Çok iyi bir entegrasyon yapısı geçirdik. Daha öncesinde sunduğumuz planlar, hizmet kalitesi devamlı gelişerek devam etti. Bugüne geldiğimizde de artık çok daha heyecan verici yeni bir dönemin kapılarını aralıyoruz.MNG Kargo markasının ismini de değiştirerek DHL eCommerce Türkiye olarak bundan sonra Türkiye pazarında hizmet vereceğiz. Bu sektör için, ülkemiz için gerçekten çok büyük bir adım. Grubun ülkemize yatırım yapması ve satın alması zaten çok büyük bir konuydu ama markasını da getirip adını taşıması artık ülkemize olan organizasyonumuza olan güveni ve bizim getirdiğimiz aslında süreçteki ilerlemeyi de gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Kargo sektöründe hizmet kalitesini daha da yukarı taşımak ve en iyi müşteri deneyimini sunmak hedefi ile çalıştıklarını söyleyen Gündüz sözlerine şöyle devam etti:

"Daha önce de açıkladığımız gibi, 250 milyon euroluk yatırım planımız devam ediyor. Bu yatırımlar; yeni transfer merkezlerinin kurulması, otomasyon sistemlerinin geliştirilmesi, operasyon ağımızın genişletilmesi, araç filomuzun modernizasyonu ve sürdürülebilir lojistik çözümlerine odaklanmamızı sağlayacak. Hedefimiz önümüzdeki üç yıl içinde mevcut kapasitemizi iki katına çıkarmak. Türkiye'nin bir ucundan diğer ucuna ve dünyada 220'den fazla ülkede, günde 600 bin adrese dünya standartlarında hizmet ulaştırırken, bu yatırımlarla kapasitemiz günlük 1.2 milyon adede ulaşacak. Amacımız, operasyonel yapımızı daha da güçlendirerek Türkiye'yi bölgesel bir merkez haline getirmek."