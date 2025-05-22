Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Aziz Yıldırım ile görüştü

Trendyol Süper Lig'de sezonu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla Eylül ayında seçimli genel kurula gideceğini açıklamıştı.

Sarı-lacivertlilerde kritik bir görüşme gerçekleşti ve başkan Ali Koç, eski başkan Aziz Yıldırım ile bir araya geldi.

Görüşmede Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu'nun da yer aldığı öğrenildi.

Ziyaret sabah saatlerinde son derece samimi bir ortamda gerçekleşmiş; Fenerbahçe’mizin bugününe ve yarınına dair kapsamlı değerlendirmeler yapılmıştır. Kulübümüzün gündemine dair karşılıklı fikirlerin istişaresi için önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelme temennisiyle, görüşme sona ermiştir."

"AZİZ YILDIRIM'A GİDECEĞİM"

Ali Koç geçtiğimiz günlerde TRT Spor'a konuk olmuş ve eski başkan Aziz Yıldırım'la görüşeceğini ifade etmişti. Başkan Ali Koç, "Stat projesi çalmakla suçlanıyorum! Hakikaten Aziz Yıldırım yaptı, imkansızı başardı adam! 15 bin kişi eklemek ile Aziz Yıldırım'ın emeği değil demek kimin haddine? Nihat Özbağ'ın dediğini anlayamadım. Aziz Yıldırım üzüldüyse, gidip anlatacağım. Başka bir şey de anlatacağım. Muhatabım Aziz Başkan'dır, belki o da bize bir şeyler sunacaktır. Asgari müşterekte buluşacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

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Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Y. Koç ile Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Sayın Şekip Mosturoğlu, Kulübümüzün bir önceki başkanı Sayın Aziz Yıldırım’a nezaket ziyaretinde bulunmuşlardır.



Ziyaret sabah saatlerinde son derece samimi bir… pic.twitter.com/LFPwFF4gYq — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) May 22, 2025

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe'nin ligde 2. olmasının ardından kulüp üyeleri, seçim yapılması için imza kampanyası başlatmıştı. Başkan Ali Koç, bunun üzerine Eylül ayında seçimli genel kurula gidileceğini ve seçimde aday olacağını duyurmuştu.