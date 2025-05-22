Galatasaray'dan sağ bek harekatı: Davide Calabria!
Galatasaray'da sağ bek bölgesine geçtiğimiz yaz transfer döneminde Elias Jelert, devre arasında ise Przemyslaw Frankowski transfer edilmesine karşın bu bölgede istikrar sağlanamadı. İspanyol basınına göre sarı-kırmızılılar, bu mevki için aradığı ismi ise İtalya'da buldu.
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Ziraat Türkiye Kupası ve Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, bir yandan transfer çalışmalarını da sürdürüyor.
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Sarı-kırmızılıların kanayan yarası sağ bek bölgesinde bir türlü oyuncu istikrarı sağlanamazken, öncelik yine buraya verildi.
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Geçtiğimiz yaz Kopenhag'dan Elias Jelert transfer edilirken, 21 yaşındaki isme 9 milyon Euro bonservis bedeli ödendi.
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Danimarkalı sağ bek, bu bölgede tutunamazken Kaan Ayhan, Roland Sallai ve Barış Alper Yılmaz gibi isimlerin de gerisinde kaldı.
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Devre arasında bu bölgeyi yine güçlendiren Aslan, Lens'ten satın alma opsiyonuyla Przemyslaw Frankowski'yi kiraladı.
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Polonyalı sağ bek de inişli çıkışlı performansı nedeniyle tercih edilmedi ve Trabzonspor ile Kayserispor maçlarında Roland Sallai bu bölgede formayı giydi.
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İspanyol basını, Galatasaray'ın bu bölge için yine arayışta olduğunu ve rotasının İtalya olduğunu öne sürdü.
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G.SARAY'DAN CALABRIA ATAĞI!
Relevo'nun haberine göre; geçtiğimiz dönemlerde de sarı-kırmızılıların gündemine gelen Davide Calabria için yeniden atağa geçildi.
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Sezonun ilk yarısını Milan'da geçiren İtalyan sağ bek, ikinci yarısını ise Bologna'da kiralık olarak tamamladı.
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Bu sezon toplam 26 maça çıkan Calabria, 1 gol - 1 asistlik performans sergiledi.
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Güncel piyasa değeri 7.5 milyon Euro olarak gözüken 28 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
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