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        -2
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'dan sağ bek harekatı: Davide Calabria! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'dan sağ bek harekatı: Davide Calabria!

        Galatasaray'da sağ bek bölgesine geçtiğimiz yaz transfer döneminde Elias Jelert, devre arasında ise Przemyslaw Frankowski transfer edilmesine karşın bu bölgede istikrar sağlanamadı. İspanyol basınına göre sarı-kırmızılılar, bu mevki için aradığı ismi ise İtalya'da buldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.05.2025 - 10:29 Güncelleme: 22.05.2025 - 10:29
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          Ziraat Türkiye Kupası ve Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, bir yandan transfer çalışmalarını da sürdürüyor.

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          Sarı-kırmızılıların kanayan yarası sağ bek bölgesinde bir türlü oyuncu istikrarı sağlanamazken, öncelik yine buraya verildi.

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          Geçtiğimiz yaz Kopenhag'dan Elias Jelert transfer edilirken, 21 yaşındaki isme 9 milyon Euro bonservis bedeli ödendi.

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          Danimarkalı sağ bek, bu bölgede tutunamazken Kaan Ayhan, Roland Sallai ve Barış Alper Yılmaz gibi isimlerin de gerisinde kaldı.

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          Devre arasında bu bölgeyi yine güçlendiren Aslan, Lens'ten satın alma opsiyonuyla Przemyslaw Frankowski'yi kiraladı.

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          Polonyalı sağ bek de inişli çıkışlı performansı nedeniyle tercih edilmedi ve Trabzonspor ile Kayserispor maçlarında Roland Sallai bu bölgede formayı giydi.

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          İspanyol basını, Galatasaray'ın bu bölge için yine arayışta olduğunu ve rotasının İtalya olduğunu öne sürdü.

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          G.SARAY'DAN CALABRIA ATAĞI!

          Relevo'nun haberine göre; geçtiğimiz dönemlerde de sarı-kırmızılıların gündemine gelen Davide Calabria için yeniden atağa geçildi.

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          Sezonun ilk yarısını Milan'da geçiren İtalyan sağ bek, ikinci yarısını ise Bologna'da kiralık olarak tamamladı.

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          Bu sezon toplam 26 maça çıkan Calabria, 1 gol - 1 asistlik performans sergiledi.

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          Güncel piyasa değeri 7.5 milyon Euro olarak gözüken 28 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

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