Galatasaray için yeni Elye Wahi iddiası!
2024-2025 sezonunu çifte kupayla kapatan Galatasaray'da transfer çalışmaları başlarken, Fransa basınından sarı-kırmızılılar için Elye Wahi iddiası geldi.
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Şampiyon Galatasaray yeni sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlarken, Fransa'dan dikkat çeken bir iddia geldi.
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Fransa basını, sarı-kırmızılıların ara transfer döneminde de ilgi gösterdiği Elye Wahi için yeni bir iddiada bulundu.
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Jeunesfooteux'da yer alan habere göre; Almanya Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt, yollarını ayırmak istediği Wahi'yi Rennes ve Galatasaray'a önerdi.
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22 yaşındaki santrforun performansından şu ana kadar memnun kalmayan Frankfurt, oyuncusunu Arnaud Kalimuendo ile takas yapmak için Rennes'e teklif yaparken, Fransız kulübünün bu teklifi reddettiği belirtildi.
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Bunun üzerine Alman ekibinin, Wahi'yi bu kez de Galatasaray'a önerdiği ifade edildi.
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Sarı-kırmızılı yönetim, Fildişi Sahili asıllı Fransız golcüyü öncelikli hedefi olarak belirlemese de ilerleyen dönemde satın alma opsiyonlu kiralama teklifiyle Frankfurt'un kapısını çalabileceği vurgulandı.
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Ara transfer döneminde ismi Galatasaray'la da anılan Wahi, 26 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Marsilya'dan Eintracht Frankfurt'a transfer oldu.
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22 yaşındaki genç futbolcu Alman ekibinde bekleneni veremezken, sadece 8 maçta şans bulabildi ve gol veya asist katkısı yapamadı.
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Piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen Elye Wahi'nin Frankfurt ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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