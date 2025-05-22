Bakan Bayraktar: Suriye'ye gaz ihracatı kısa sürede başlayacak

Suriye'nin başkenti Şam'da resmi temaslarda bulunan Bayraktar, Suriyeli mevkidaşı Muhammed Beşir ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

Bayraktar, geçen aralık ayından bu yana yeni yönetimle birlikte Suriye'nin tekrar ayağa kalkması, yeniden inşası ve ihyası için çok yoğun çaba içerisinde olduklarını söyledi.

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Suriye'de kısa, orta ve uzun vadeli projeler olduğunu belirten Bayraktar, "Özellikle kısa vadede Suriye'nin elektrik ihtiyacını karşılamak adına mevcut yaptığımız elektrik ihracatını en az 3 katına çıkararak yaklaşık 1000 megavatlık bir elektrik ihracatını önümüzdeki aylarda gerçekleştirmek istiyoruz" dedi.

Suriye'nin ihtiyaç duyduğu elektriği buradaki santrallerden sağlaması için gereken doğalgaz için çalışmaların yoğunlaştırıldığını vurgulayan Bayraktar, "Halep'e ve Humus'a kadar gelebilecek şekilde yıllık yaklaşık 2 milyar metreküplük, yani buradaki elektrik üretimine 1200-1300 megavatlık ilave katkı sağlayacak bir gaz ihracatını da kısa süre içerisinde başlatacağız" ifadelerini kullandı.