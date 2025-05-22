İstanbul'da, tüyler ürperten olay 3 Mayıs Cumartesi günü, Bahçelievler Kocasinan Merkez Mahallesi’nde yaşandı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, erkek arkadaşı, evli ve bir çocuk babası Hayrettin K.'nin (40) evinde cansız bedeni bulunan Deniz Karakaya’nın (19) ölümüyle ilgili detaylar ortaya çıktı.

Olayın ardından başlatılan çalışmalarda, Bağcılar’da halasıyla yaşayan Deniz Karakaya’nın ilişkisi olduğu ileri sürülen 40 yaşındaki Hayrettin K.’nin, 112 sağlık görevlilerini arayıp, "Kız arkadaşım uyuşturucu kullandı, ex oldu evin anahtarını doğalgaz saatinin üstüne bırakıyorum. Ben evden çıkıyorum" dediği ortaya çıktı.

Bu ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, genç kızın cesediyle karşılaştı. Bunun üzerine olay polise bildirildi.

AİLESİ TARAFINDAN TEŞHİS EDİLDİ

Olay yerine gelen polis ekiplerinin, savcılığın talimatıyla yaptığı incelemede genç kızın üzerinde kimlik çıkmadı. İncelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderilen genç kızın, Deniz Karakaya olduğu ailesi tarafından teşhis edildi.

EVDE KURŞUN İZİ VE KAN TESPİTİ YAPILDI

Evde yapılan incelemede ise odanın içerisinde 2 adet boş mermi kovanı bulundu. Duvarda 2 kez isabet etmiş, yastıklarda fişek giriş çıkışı ile salon perdesinde kan izi olduğu görüldü.

SOKAĞI GÖREN KAMERA YOK

Olayla ilgili çalışma başlatıldı. Evdeki incelemelerin ardından sokakta güvenlik kamerası çalışması yapıldı. Yapılan çalışmalarda binayı gören veya sokak içerisini gören herhangi bir kameraya rastlanmadı.

SUÇ KAYDI KABARIK ÇIKTI

Kayıplara karışan genç kızın erkek arkadaşı Hayrettin K.’nin suç kaydı kabarık çıktı. Şüphelinin 4 adet uyuşturucu kullanmak, 2 adet uyuşturucu ticareti yapmak, 2 adet 6136, 2 adet tehdit hakaret ve 1 adet de kasten yaralama kaydı olduğu belirlendi.

ÖLÜM NEDENİNİ ADLI TIP BELİRLEYECEK

Genç kızın uyuşturucudan mı yoksa başka bir nedenden dolayı mı öldüğü Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanacak otopsi raporuyla ortaya çıkacak.