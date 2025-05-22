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        Haberler Gündem 3. Sayfa 4. kez uzaklaştırma! Tebliğden önce cinayet! | Son dakika haberleri

        4. kez uzaklaştırma! Tebliğden önce cinayet!

        Kahramanmaraş'ta, boşandığı eşi tıbbi sekreter 42 yaşındaki Eser Karaca'yı hakkında dördüncü kez uzaklaştırma kararı aldırdığı gün çalıştığı hastanede pompalı tüfekle öldüren 44 yaşındaki Atilla Ayıntaplı'nın cinayeti tebliğ kararı öncesi işlediği ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 15:55 Güncelleme: 22.05.2025 - 15:55
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        4. kez uzaklaştırma! Tebliğden önce cinayet!
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        Kahramanmaraş'ta olay, dün öğle saatlerinde Yamaçtepe Mahallesi’ndeki özel bir hastanede meydana geldi. Hastaneye giden Atilla Ayıntaplı (44), eski eşi Eser Karaca (42) ile tartıştı.

        3 EL ATEŞ EDİP ÖLDÜRDÜ

        DHA'daki habere göre tartışmanın ardından Ayıntaplı, yanında getirdiği pompalı tüfekle Eser Karaca’ya 3 el ateş ederek öldürüp, kaçtı.

        KATİL ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Polis tarafından kısa sürede yakalanan Atilla Ayıntaplı’nın emniyetteki sorgusu tamamlandı. Sorgusunda suçunu itiraf eden Ayıntaplı, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

        İKİ ÇOCUK ANNESİYDİ

        2 çocuk annesi Eser Karaca ise Kılağlı Mahallesi’nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında mahalle mezarlığında toprağa verildi.

        KARAR TEBLİĞ EDİLMEDEN ÖLDÜRMÜŞ

        Daha önce 3 kez uzaklaştırma kararı verilen Atilla Ayıntaplı hakkında Karaca’nın salı günü avukatı aracılığıyla başvurusu üzerine dün 4’üncü kez uzaklaştırma kararı verildiği, olaydan kısa süre önce de kararın kendisine tebliğ edilmeden cinayeti işlediği belirtildi.

        Hastane kan gölüne döndü! Eski koca Eser'i katletti!
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