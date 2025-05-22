4. kez uzaklaştırma! Tebliğden önce cinayet!

Kahramanmaraş'ta olay, dün öğle saatlerinde Yamaçtepe Mahallesi’ndeki özel bir hastanede meydana geldi. Hastaneye giden Atilla Ayıntaplı (44), eski eşi Eser Karaca (42) ile tartıştı.

DHA'daki habere göre tartışmanın ardından Ayıntaplı, yanında getirdiği pompalı tüfekle Eser Karaca’ya 3 el ateş ederek öldürüp, kaçtı.

Polis tarafından kısa sürede yakalanan Atilla Ayıntaplı’nın emniyetteki sorgusu tamamlandı. Sorgusunda suçunu itiraf eden Ayıntaplı, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

KARAR TEBLİĞ EDİLMEDEN ÖLDÜRMÜŞ

Daha önce 3 kez uzaklaştırma kararı verilen Atilla Ayıntaplı hakkında Karaca’nın salı günü avukatı aracılığıyla başvurusu üzerine dün 4’üncü kez uzaklaştırma kararı verildiği, olaydan kısa süre önce de kararın kendisine tebliğ edilmeden cinayeti işlediği belirtildi.