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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da zorlu operasyon! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da zorlu operasyon!

        Gelecek sezon kadrosunu oluşturmak için kolları sıvayan Galatasaray'ı zorlu bir süreç bekliyor. Sarı-kırmızılılar hem mevcut hem kiradan dönecek birçok futbolcusuyla yollarını ayırmayı planlıyor.

        Giriş: 22.05.2025 - 11:20 Güncelleme: 22.05.2025 - 11:20
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        Galatasaray'da zorlu operasyon!
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        Süper Lig'de üst üste üçüncü zafere ulaşan Galatasaray'da şampiyonluk coşkusu devam ederken, kadro çalışmaları da başladı.

        Bu yazki transfer dönemi, hedefi lokal başarıdan Avrupa'ya çeviren Cimbom için fazlasıyla kritik...

        Sarı-kırmızılılar iki sezondur Avrupa'ya erken veda ettikten sonra Şampiyonlar Ligi'nde ses getirmeyi hedefliyor.

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatına ilk kez katılacak Galatasaray, ilklerin takımı olduğunu gösterme peşinde.

        Kadrosunda faydalanamadığı birçok oyuncu bulunan sarı-kırmızılıları değişim de bekliyor.

        5 İSMİN AYRILIK İHTİMALİ VAR

        Forma şansı az olan Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Yusuf Demir gibi isimlerle kiralık ya da bonservisleriyle yolların ayrılma ihtimali bulunuyor.

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        Sağ beke de takviye yapmayı planlayan Cimbom'da Frankowski ve Jelert'in durumları netleşmiş değil.

        Frankowski kiralık sürecinde beklentilerin altında kalsa da satın alma maddesi devreye girecek.

        Büyük beklentilerle gelen Jelert ise sezon sonuna doğru iyiden iyiye geri planda kaldı.

        Danimarkalı futbolcu, TFF’nin yeni yabancı oyuncu kuralındaki yaş kriterine uyan tek isim.

        Buna rağmen sakatlık korkusu ve İstanbul’a alışamaması nedeniyle kendisini gösteremediği düşünülüyor.

        ROSS VE KÖHN DE YOLCU, ZANIOLO'DA SON KARAR BURUK'UN

        Geçen sezon Augsburg ve Championship’ten teklifler alan Jelert için menajerlerin '8 milyon euroluk teklifleri getirebilirim' dediği konuşuluyor.

        Sarı-kırmızılılar, Mathias Ross, Derrick Köhn gibi isimlerle yollarını ayırmayı planlarken, Nicolo Zaniolo için son karar ise Okan Buruk’ta olacak

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