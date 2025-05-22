Galatasaray'da zorlu operasyon!

Süper Lig'de üst üste üçüncü zafere ulaşan Galatasaray'da şampiyonluk coşkusu devam ederken, kadro çalışmaları da başladı.

Bu yazki transfer dönemi, hedefi lokal başarıdan Avrupa'ya çeviren Cimbom için fazlasıyla kritik...

Sarı-kırmızılılar iki sezondur Avrupa'ya erken veda ettikten sonra Şampiyonlar Ligi'nde ses getirmeyi hedefliyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatına ilk kez katılacak Galatasaray, ilklerin takımı olduğunu gösterme peşinde.

Kadrosunda faydalanamadığı birçok oyuncu bulunan sarı-kırmızılıları değişim de bekliyor.

5 İSMİN AYRILIK İHTİMALİ VAR

Forma şansı az olan Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Yusuf Demir gibi isimlerle kiralık ya da bonservisleriyle yolların ayrılma ihtimali bulunuyor.

REKLAM

Sağ beke de takviye yapmayı planlayan Cimbom'da Frankowski ve Jelert'in durumları netleşmiş değil.

Frankowski kiralık sürecinde beklentilerin altında kalsa da satın alma maddesi devreye girecek.

Büyük beklentilerle gelen Jelert ise sezon sonuna doğru iyiden iyiye geri planda kaldı.

Danimarkalı futbolcu, TFF’nin yeni yabancı oyuncu kuralındaki yaş kriterine uyan tek isim.

Buna rağmen sakatlık korkusu ve İstanbul’a alışamaması nedeniyle kendisini gösteremediği düşünülüyor.