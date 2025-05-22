Japonya’da sessizlik salgını: Evden hiç çıkmıyorlar! Hikikomori fenomenine derinlemesine bakış!
Japonya'nın yoğun şehir hayatında görünmeyen bir sessizlik yaşanıyor. On binlerce genç, toplumun dışına çekilmiş durumda; evlerinden çıkmıyor, kimseyle konuşmuyor, hatta aile bireyleriyle bile minimum düzeyde iletişim kuruyorlar. Bu sessizliğe verilen ad: hikikomori. Japon kültürünün görünmeyen krizi artık yalnızca Japonya'yla sınırlı değil; tüm dünyanın dikkatini çekiyor!
Giriş: 22.05.2025 - 10:30 Güncelleme: 22.05.2025 - 10:30
Hiç aylarca dışarı çıkmadan, kimseyle konuşmadan sadece kendi odanda yaşadığını düşündün mü? Japonya’da binlerce kişi bunu tercih değil, zorunluluk olarak yaşıyor. “Hikikomori” olarak adlandırılan bu izolasyon durumu, modern dünyanın yeni yalnızlık hastalığı olarak görülüyor. Psikolojik, toplumsal ve kültürel sebeplerin iç içe geçtiği bu fenomen, artık küresel bir kriz halini alıyor
HİKİKOMORİ NEDİR?
“Hikikomori”, Japonca’da “içe çekilmek” anlamına geliyor. Bu terim, en az altı ay boyunca evden hiç çıkmayan, işe veya okula gitmeyen, sosyal ilişkiler kurmayan bireyleri tanımlıyor. Japonya Sağlık Bakanlığı, bu durumu bir toplumsal problem olarak kabul ediyor.
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