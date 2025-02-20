MKE Ankaragücü Ikon Menkul: 95 - Trabzonspor: 85 | MAÇ SONUCU

MKE Ankaragücü Ikon Menkul, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi 20. hafta erteleme maçında konuk ettiği Trabzonspor'u 95-85 mağlup etti.

TOBB ETÜ Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın sonucunda başkent ekibi, 24'üncü maçında 15'inci galibiyetini alırken, Trabzonspor, 25'inci maçında sahadan 6'ncı kez mağlubiyetle ayrıldı.

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Mücadelenin 3. çeyreğinde Trabzonspor'dan İsmail Cem Ulusoy, ikinci teknik faul almasının ardından oyundan ihraç edildi.

Müsabaka, daha önce hem skorbord hem de şut süresini gösteren tabeladaki arıza nedeniyle hakemler tarafından tatil edilmişti.