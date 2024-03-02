MKE Ankaragücü: 1 - İstanbulspor: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında MKE Ankaragücü, konuk ettiği İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında MKE Ankaragücü, İstanbulspor'u konuk etti.
Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Karşılaşmanın 38. dakikasında MKE Ankaragücü kalecisi Ertaç Özbir kalesinden çıkıp rakibine sert bir müdahalede bulundu. Pozisyonun ardından Ertaç direkt kırmızı kartla oyundan atılırken iki futbolcu da yerde hareketsiz şekilde kalınca korku dolu anlar yaşandı. Emir Kaan, oyuna devam edemedi ve yerini Pedrinho'ya bıraktı.
İstanbulspor, Florian Loshaj'ın attığı gol ile 45+8. dakikada 1-0 öne geçti.
Mücadelenin ikinci yarısında Ankaragücü'nden Christian Bassogog, 53. dakikada skoru 1-1'e getirdi.
Başka gol sesinin çıkmadığı karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.