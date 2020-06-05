Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her aşamasını yakından takip ettiği, Zonguldak'ta kent trafiğini rahatlatacak Mithatpaşa tünelleri inşaatının ikmal ihalesi yapıldı.
Tünellerin hayata geçmesiyle Zonguldak-Kilimli arasındaki 10,8 kilometrelik yol 5,7 kilometreye, yolculuk süresi de 30 dakikadan 5 dakikaya düşecek.
Söz konusu projeyi hızlandırmak için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ikmal ihalesi gerçekleştirdi.
Bakan Adil Karaismailoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kilimli ilçesinin gerek kömür madenlerinin varlığı gerekse Filyos Limanı Projesi'yle bağlantısı dolayısıyla anılan projenin hızlandırılarak hayata geçirilmesinin önemine dikkati çekti.
Yol yapım çalışmalarına 2011'de başlanan Zonguldak-Kilimli Yolu Projesi'nde bugüne kadar Aslankayası Tüneli ve Mithatpaşa T1 Tüneli'ne ait imalatların tamamlandığını ifade eden Karaismailoğlu, çift tüp bin 546 metre uzunluğundaki Mithatpaşa T2 Tüneli'nin de yüzde 95'inin kazı destek, yüzde 19'unun da nihai kaplama betonu seviyesinde bitirildiğini bildirdi.
PERSONEL VE İŞ MAKİNASI SAYISI ARTACAK
Karaismailoğlu, mevcut ihale bünyesinde tamamlanamayan imalatların gerek kent ihtiyaçlarının çözümlenmesi gerekse imal edilen yapıların zarar görmemesi için acil şekilde tamamlanması gerektiğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın yakından takip ettiği ve bitirilmesini istediği Mithatpaşa tünelleri inşaatının ikmal ihalesi 3 Haziran'da gerçekleştirildi. İkmal ihalesiyle projede çalışan personel ve iş makineleri sayıları artacak. Projenin 2021 yılı içinde hizmete açılması hedefleniyor." diye konuştu.
Türkiye'nin coğrafi yapısı nedeniyle bazı yatırımların çok zaman aldığını ve meşakkatli olduğunu dile getiren Karaismailoğlu, bugüne kadar hiçbir zorluk karşısında yılmadıklarının ve çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünün altını çizdi.
Bakan Karaismailoğlu, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her alanda en iyi yatırımlara layık ülkemizi kalkındırmak, değerine değer katmak için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ailesi olarak durmak yok yola devam diyoruz." dedi.
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