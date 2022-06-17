"EVLİLİK YOK, ÖNCE KARİYER"

Mithat Can Özer ile olan ilişkisi hakkında açıklamalarda bulunan ünlü oyuncu, "Çok güzel gidiyor, zaten yıllardır da iyi gidiyor." şeklinde konuşmuştu.

Muhabirlerin, "Sezen Hanım size, 'Evlenin' diye baskı yapıyor mu? Evliliği düşünmüyor musunuz?" sorusunu da yanıtlayan Alina Boz, "Beş yıldır soruyorsunuz. Zaten olursa da haberiniz olur ama benim için şu an kariyer ön planda. Kariyerime bakıyorum." ifadelerini kullanmıştı.