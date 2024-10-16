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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: MİT, terör örgütünün sözde Tel Rıfat sorumlularını etkisiz hale getirdi

        MİT, terör örgütünün sözde Tel Rıfat sorumlularını etkisiz hale getirdi

        MİT, terör örgütü PKK/YPGnin sözde sorumluları Hüseyin Öztürk ve Vidan Fateyi Suriyenin Tel Rıfat bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2024 - 09:51 Güncelleme: 16.10.2024 - 10:21
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        Sözde Tel Rıfat sorumlusu 2 terörist etkisiz
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        MİT, Suriye/Tel Rıfat’ta gerçekleştirdiği operasyon ile PKK/YPG Tel Rıfat sözde sorumluları Mazlum kod adlı Hüseyin Öztürk ve "Zelal Afrin" kod adlı Vidan FateE’yi etkisiz hale getirdi.

        PKK/YPG’li Hüseyin Öztürk ve Vidan Fate, Zeytin Dalı Harekât Bölgesinde konuşlu Türk güvenlik güçlerine yönelik eylemleri organize eden şahıslar arasında yer alıyordu.

        MİT’İN HEDEF LİSTESİNDEYDİ

        Terör örgütü PKK/YPG’ye 1994 yılında katılan Hüseyin Öztürk, Türkiye, Irak ve Suriye’de Türk güvenlik güçlerine yönelik eylemleri organize eden şahıslar arasında yer alması nedeniyle MİT’in hedef listesindeydi.

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        MİT, Tel Rıfat’ta sözde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğünü tespit ettiği terörist Öztürk'ü saha ajanları vasıtasıyla kontrol altına aldı. MİT’in aldığı anlık istihbaratla PKK/YPG’li Öztürk’ün, başka bir PKK/YPG’li terörist Vidan Fate ile birlikte hareket ettiği tespit edildi.

        MİT, saha ajanları vasıtasıyla iki teröristi adım adım takip etti. Operasyon için en uygun an beklendi. Şartların oluşması ile PKK/YPG’li Hüseyin Öztürk ve Vidan Fate düzenlenen nokta operasyon ile Tel Rıfat’ta etkisiz hale getirildi.

        HÜSEYİN ÖZTÜRK VE VİDAN FATE KİMDİR?

        "Mazlum" kod adlı Hüseyin Öztürk, örgütün kırsal kadrolarına 1994’te katıldı. Örgüte katılım yaptığı tarihten itibaren 2015’e kadar Irak’ta, Kandil, Gare, Zap, Metina alanlarında, İran’da Bani, Kelareş, Salmas ve Türkiye’de Hatay/Amanos kırsalında silahlı faaliyet yürüttü.

        2015-2017 arasında Ayn El Arab bölgesinde faaliyetlerini sürdürdü. 2017-2018 döneminde Suriye/Kamışlı Kuzey Cephe sözde sorumlusu olarak Türkiye sınır hattında gerçekleştirilen örgütsel faaliyetleri idare etti. 2019-2020 yılları arasında PKK/YPG Askeri Disiplin sözde Genel Sorumlusu olarak faaliyet gösterdi. Son olarak PKK/YPG Tel Rıfat Sorumlusu olarak faaliyet yürütüyordu.

        "Zelal Afrin" kod adlı Vidan Fate, 1990’da Suriye’de yerel örgüte işbirlikçilik yapmaya başladı. 2000 yılında ise kırsal kadrolarına katılım sağladı. 2000-2011 yılları arasında örgüt adına Türkiye’de Zagros kırsalında, Irak’ta Kandil ve Gare’de faaliyet gösterdi. Daha sonra Ayn El Arab bölgesine geçti. Vidan FATE de son olarak Tel Rıfat bölgesinde sözde sorumlu seviyede faaliyet gösteriyordu.

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