MİT'ten PKK/KCK'ya Irak'ın kuzeyinde iki ayrı operasyon

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT'in Irak'ın kuzeyindeki terör operasyonları sürüyor.

MİT'in Metina bölgesinde 7 Ekim ve 11 Ekim tarihlerinde gerçekleştirdiği operasyonlarda 5 PKK/KCK mensubu terörist etkisiz hale getirildi.