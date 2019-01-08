20 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ sivil mahrem imamlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütle bağlantılı olduğu tespit edilen ve ayrıca örgütün okullarında öğretmenlik ve idarecilik yapan şüpheliler tespit edildi.

Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre, 33 şüphelinin örgüt adına görevli bulundukları bölgelerde aktif olarak örgüt adına faaliyet göstermeye devam ettiği belirlendi. Şüphelilerden 11’inin yurtdışında olduğu diğer 22 şüphelinin ise İstanbul başta olmak üzere 5 ayrı ilde ikamet ettikleri belirlendi. Savcılığın talimatı ile sabah saatlerinde operasyon başlatan polis, 20 şüpheliyi gözaltına aldı.



Gözaltına alınan şüphelilerden E.Ş isimli şahısın MİT sohbet imamı olduğu ortaya çıktı. M.K. isimli şüphelinin ise emniyet ve askeriyeye gidecek öğrencileri yetiştirdiği iddia ediliyor.