        Haberler Gündem MİT özel koleksiyonunda yer alan "İngiliz Kemal" hakkında görüş bildiren raporları gün ışığına çıkardı

        MİT özel koleksiyonunda yer alan "İngiliz Kemal" hakkında görüş bildiren raporları gün ışığına çıkardı

        Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), özel koleksiyonunda yer alan "İngiliz Kemal" hakkında görüş bildiren raporlar ve dönemin Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Franz Von Papen'in uğradığı suikasttan sonra gönderilen tebrik mektupları ve belgeleri içeren bir bölümü paylaştı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2025 - 18:44 Güncelleme: 02.10.2025 - 18:44
        MİT'in resmi internet sitesinde "Özel Koleksiyon" içinde ziyaretçilerin erişimine açılan belgeler kısmında 2 raporu daha yayımladı. Aralarında en eskisi 85 yıllık olan belgelerde adına romanlar ve filmler çekilmiş "İngiliz Kemal" lakabıyla bilinen Ahmet Esat Tomruk'a ait olumsuz görüş içeren rapor ve dönemin Almanya Ankara Büyükelçisi Franz Von Papen'in uğradığı suikasttan kurtulması sonrası gönderilen tebrik mektubuna ait rapor paylaşıldı.

        "İngiliz Kemal"e olumsuz görüş

        Milli Mücadele yıllarındaki istihbarat faaliyetlerine dair adın romanlar yazılan ve filmler çekilen "İngiliz Kemal" nam-ı diğer Ahmet Esat Tomruk hakkında Milli Emniyet Hizmeti Riyaseti'nin (MAH) olumsuz görüşünü içeren 26.12.1940 tarihli bir yazıya koleksiyonda yer verildi.

        Milli Emniyet Hizmeti Riyaseti tarafından dönemin Genelkurmay Başkanlığına yazılan raporda İngiliz Kemal lakabının yanı sıra Boksör Kemal, Kemal Esat ve Gözlüklü Kemal isimleri de taşıyan Tomruk'un uzun zamandır ilgi ile takip edildiği kaydedilmiş. Ayrıca Tomruk'un edindiği bilgilerin yurtdışı gezilerinde edindiği ağızdan duyma olduğu ve bir zamanlar Hizmetçe de İngiliz Kemal'in kullanıldığı aktarılmış. Raporda Tomruk hakkında olumsuz görüş bildiren kısım şu ifadelerle verilmiş:

        "Sarhoş ve kumarbaz olduğu da öğrenilen bu adamdan istifade melhuz olmadığı gibi verdiği veya vereceği haberlerde itimada layık olmaktan uzaktır. Şimdi Bulgaristan'da bulun Kemal'in durumunun takip edilmekte olduğunu saygılarımla arz ederim."

        Büyükelçi Von Papen'e mektup gönderen muhtara "Alman sempatisi" notu

        Dönemin Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Von Papen, 1942 yılında kendisine mektup gönderen İzmir'in Karşıyaka ilçesi Şemikler Köyü Muhtarı Şakir'e cevap mektubu ve MAH İzmir Merkez Amirliği'nden konuya ilişkin 21.04.1942 tarihli raporu da koleksiyonda paylaşıldı.

        Dönemin haberlerinde de yer aldığı üzere suikasta uğrayıp kurtulan Von Papen'e tebrik mesajı gönderen Şemikler Köyü Muhtarı Şakir'in mektubu üzerine Von Papen'in cevap mektubu, zarf üzerinde açık adrese yer verilmemesi üzerine MAH'a gönderilip görevlendirilen bir postacı ile Muhtar Şakir'e ulaştırılması sağlandığı raporda yer almış. Köy Muhtarı Şakir hakkında yapılan araştırmalarda, Von Papen'i şahsen tanımadığı, Almanlara karşı beslediği sempati dolayısıyla gazetede okuduğu bomba hadisesini müteakip Von Papen'e bir mektup yazarak olaydan sağ kurtulmasından dolayı memnuniyet duyduğu mektubu gönderdiği kaydedilmiş.

        Büyükelçi Von Papen tarafından kaleme alınan cevap mektubunda ise şu ifadelere yer verilmiş:

        "Sayın Bayım, Türk Milletinin muhtelif tabakalarından tebriknameler meyanında sizinki bilhassa memnuniyetimi mucib olmuştur. Beni hatırlayarak iyi temennilerde bulunmanızdan dolayı kalbi teşekkürlerimi sunarım. Milletlerimiz arasındaki büyük dostluğun takviyesi için bundan sonra da çalışabileceğimden bahtiyarım. Bilvesile en iyi temennilerimi saygılarımla beraber sunarım."

        #MİT İngiliz Kemal
        #İngiliz Kemal raporu
        #haberler
