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Misvak doğru kullanımı: Misvak nedir, ne işe yarar ve nasıl kullanılır?

Hz. Muhammed’in sünneti olarak bilinen misvak ile merak edilmekte olan bazı konular bulunmaktadır. Öncelikle Hz. Muhammed’in gün içerisinde sergilemekte olduğu davranışlar Müslümanlara örnek olmuştur. Bu davranışlar ve Hz. Muhammed’in yapılmasını istediği şeyler genel olarak sünnet olarak adlandırılmaktadır.

Giriş: 27.02.2023 - 17:26 | Güncelleme: ABONE OL
Misvak Doğru Kullanımı: Misvak Nedir, Ne İşe Yarar ve Nasıl Kullanılır?
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Misvak Nedir?

Erak ağacının dalından kesilmekte olan misvağın insan vücuduna faydaları bulunmakta olduğu bilinmektedir. Yapılan pek çok araştırma ile birlikte bu durum kanıtlanmıştır. Araştırma sonuçlarından elde edilen verilere bağlı olarak misvağın içerisinde kalsiyum, oksalat, mineral, tuz, kükürt, saponin, tanen, silisyum gibi bazı maddeler bulunmaktadır. Bu maddeler ise ağızdan bulunmakta olan zararlı maddeleri öldürmeye yardımcı olmaktadır. Misvak dalında bulunmakta olan lifler dişin hem görünen kısımlarını hem de aralarını temizleme konusunda oldukça idealdir.

Sünnet içeriğine bakıldığında sadece yemek sonrasında değil, abdest sonrasında da kullanımı önerilmektedir. Yüksek klorür konsatrasyonu nedeni ile diş taşımı oluşumunu engellemektedir. Yüzeyde bulunmakta olan lekeleri temizlemektedir.

Misvak Nasıl Kullanılır?

Özellikle ilk defa kullanacak olan kişiler tarafından misvak nasıl kullanılır sorusu sıkça sorulan sorular arasında yer almaktadır. İlk olarak ucunun yontulması ve direkt olarak dişe sürülmesi gerekmektedir. Liflerin açılması için azı dişler ile misvak ısırılabilmektedir. Kullanmadan bir gün öncesinde suca bekletilmesi ve daha yumuşak bir hale getirilmesi önerilmektedir. Bunun yanı sıra gereğinden fazla yumuşamakta olan misvaklar kesilip yontma işlemi ile birlikte tekrar açılmalıdır. Misvağın kullanımından sonra tekrardan açılması gerekmektedir.

Kullanımı gerçekleştirildikten sonra da çok iyi bir şekilde yıkanması önerilmektedir. Temiz ve hava almakta olan bir noktada saklanması gerekmektedir. Genel olarak bakıldığında kolay bir kullanımı bulunmaktadır ve sağlığa faydaları ile bilinmektedir. Bu nedenle de sıkça tercih edilmekte olduğu gözlemlenmektedir.

Misvak Doğru Kullanımı

Misvak kullanacak olan kişilerin kullanımını doğru bir şekilde gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Doğru bir şekilde kullanıldığında sağlık için oldukça faydalı olduğu gözlemlenmektedir. Öncelikle misvak alırken ucunun açık olup olmadığına dikkat edilmesi gerekmektedir. Eğer ucu açık değil ise bir bıçak yardımı ile birlikte misvak dalının ucundaki kabuğun kaldırılması gerekmektedir. Ancak misvak dalı kuru ise bir gece suda bekletilmesi gerekmektedir. Böylelikle yumuşak bir hale dönüşmektedir.

Genel olarak bakıldığında misvak doğru kullanımı ile birlikte oldukça başarılı sonuçlar elde edilebilmekte ve diş sağlığı korunabilmektedir. Bu nedenle de aldıktan sonra neler yapılması gerektiğine özen gösterilmesi ve daha dikkatli bir şekilde hareket edilmesi gerekmektedir. Böylelikle daha doğru sonuçlar elde edilebilmektedir.

Misvak Ne İşe Yarar?

Misvak ağacının dalı olan misvak kullanımının diş sağlığı için oldukça faydalı olduğu söylenmektedir. Doğal bir diş temizleyicisi olan misvak dalının çok güçlü antiseptik özelliği bulunmaktadır. Misvak kullanımı ile birlikte diş aralarında birikmekte olan yemek artıkları temizlenebilmektedir. Aslında doğal bir diş fırçası olduğu söylenebilmektedir.

Bunun yanı sıra çürümeleri engellediği de söylenenler arasında yer almaktadır. Diş çürüğü sorunu ile uğraşmakta olanların misvak dalı çiğnemesi önerilebilmektedir. Yemek sonrasında kötü koku oluşmaması amacı ile de kullanımı gerçekleştirilebilmektedir. Çünkü dalın kötü kokulara karşı etkili olduğu söylenmektedir. Diş eti kanamalarını da kesmekte olduğu söylenenler arasında yer almaktadır.

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

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