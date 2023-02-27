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M Tipi Cezaevi Nedir?

İki katlı sisteme dayalı olan cezaevlerinden biridir. Kapalı bir cezaevi olduğu bilinmektedir. Kış aylarında kalorifer kullanımı gerçekleştirilmektedir. Yaz aylarında mahkumların odalarında bulunmakta olan havalandırma sistemi devreye girmektedir. Koğuş sistemi kullanılmaktadır ve mahkumlar erkekler ve kadınlar, çocuklar olacak şekilde ayrılmaktadır. Banyo ve yemek hizmeti bulunduğu gözlemlenmektedir. Bununla birlikte yatakhane ve yemekhane aynı katta değildir.

İdare ve cezaevi aracılığı ile kurallar belirlenmektedir. Cezaevi içerisinde kullanılmakta olan malzemelerin mutlaka idare tarafından onaylanması gerekmektedir. Bunun yanı sıra mahkumların yakınları ile konuşabilmesi için bir cezaevi telefonu bulunması gerekmektedir. Bazen cezaevin de mahkumlara yönelik bazı etkinlikler yapılmakta olduğu da gözlemlenmektedir. Eğer mahkumlar arasından kurallara uymayanlar olursa 6 ay boyunca disiplin hücresi bulunmaktadır. Genel olarak bakıldığında bu özellikleri bulundurmaktadır.

M Tipi Cezaevinde Kimler Yatar?

Cezaevlerinde yatmakta olan suçlular, suçlarına bağlı olarak da sınıflandırılmaktadır. Bu nedenler her cezaevinde yatan insanın benzer oranda suçlarının bulunmakta olduğu bilinmektedir. Bundan dolayı da M tipi cezaevinde kimler yatar sorusu sıkça merak edilen sorular arasında yer almaktadır. Öncelikle bu cezaevlerinin 150 kişilik bir kapasitesinin olduğu bilinmektedir. Düzenli olarak da denetimleri gerçekleştirilmektedir. Siyasi ve terör suçlarına karışmış olan kişiler buralarda yönlendirilebilmektedir. Bunun yanı sıra gasp ve taciz gibi suçlar nedeni ise cezaevine girmiş olan kişiler de M tipi cezaevine gönderilebilmektedir. Genel olarak bu kişiler şu şekilde sıralanabilmektedir:

Cinayet ve gasp zanlıları

Terör ve teröre yardım eden mahkumlar

Taciz veya tecavüz suçlarına karışan zanlılar

M Tipi Cezaevi Hangi Suçları Kapsar?

Her cezaevinin birbirinden farklı özelliklere sahip olduğu gözlemlenmektedir. Bazı cezaevlerinde yüksek güvenlik, büyük kapasite bulunmakta iken bazılarında da durum böyle değildir. Kapasitesi, güvenliği, içeri de yer alan tüm özellikleri ve bunun yanı sıra yatmakta olan mahkumların işlemiş olduğu cezalar cezaevinin hangi tipte olacağını belirlemektedir. Bundan dolayı da bir cezaevi dikkate alınacağı zaman tüm bu detaylar ile birlikte dikkate alınması gerekmektedir. Peki, M tipi cezaevi hangi suçları kapsar sorusunun cevabının ise merak edilmekte olduğu görülmektedir. Öncelikle bu soruya cinayet, gasp, taciz gibi durumlar örnek gösterilebilmektedir. Bununla birlikte tecavüz, siyasi suçlar ve terör suçları da duruma örnek olarak verilebilmektedir.

M Tipi Cezaevine Hangi Suçtan Girerler?

Her cezaevinde farklı suçlardan dolayı yatmakta olan mahkumlar bulunmaktadır. Bir cezaevinde bulunmakta olan mahkumlar da genellikle benzer oranda suç işlediklerinden dolayı aynı yerde bulunmaktadır. Bu nedenle de cezaevlerinin tipleri birbirinden ayrılmaktadır. M tipi cezaevine bakıldığında ise cezaevinin kapasitesinin ve içerisinde bulunmakta olan özelliklerinin yanı sıra mahkumları da tipini belirlemektedir. Bu mahkumların işledikleri suçlar arasında genellikle taciz, tecavüz, terör, siyasi suçlar ve gasp gibi durumların yer almakta olduğu söylenebilmektedir. Genel olarak M tipi cezaevi bu şekilde tanımlanmakta ve bu yönleri ile diğer cezaevlerinden ayrılmaktadır.

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos