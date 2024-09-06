Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Kadın Miss Turkey 2024 adayları belli oldu! İşte Miss Turkey'in 20 finalisti...

        Miss Turkey 2024 finalistleri belli oldu

        Miss Turkey 2024 finali için geri sayım ederken, birincilik tacını takmak için mücadele edecek 20 finalist de duyuruldu. Yüzlerce aday arasından belirlenen 20 finalist, Miss Turkey olabilmek için yarışacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.09.2024 - 09:45 Güncelleme: 06.09.2024 - 09:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Miss Turkey 2024 güzellik yarışması finali için geri sayım başladı. Miss Turkey adayları ön elemelerin ardından duyuruldu. Seçilen 20 aday, Türkiye'nin en güzeli olmak için final akşamı podyumda yürüyecek. Miss Turkey 2024, 11 Eylül 2024 Çarşamba günü İstanbul Haliç'teki bir otelde gerçekleşecek. İşte 2024 Miss Turkey finalistleri!

          1 NUMARA
          DİLA MAYA ARI
          BOY: 1.82
          YAŞ: 19
          NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2. SINIF ÖĞRENCİSİ

        • 2

          2 NUMARA
          İDİL BİLGEN
          BOY: 1.80
          YAŞ: 24
          KOÇ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNU

        • 3

          3 NUMARA
          TUĞÇE ŞAHİN
          BOY: 1.83
          YAŞ: 23
          MARMARA ÜNİVERSİTESİ EKONOMETRİ MEZUNU

        • 4

          4 NUMARA
          AYLİN MOLLA
          BOY: 1.79
          YAŞ: 22
          ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, GIDA MÜHENDİSLİĞİ 3. SINIF ÖĞRENCİSİ

        • 5

          5 NUMARA
          MERVE SU İLHAN
          BOY: 1.80
          YAŞ: 22
          NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ, ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 4. SINIF ÖĞRENCİSİ

        • 6

          6 NUMARA
          ECE ÇETİN
          BOY: 1.75
          YAŞ: 20
          NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ, SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ, ENDÜSTRİYEL TASARIM BÖLÜMÜ 3. SINIF ÖĞRENCİSİ

        • 7

          7 NUMARA
          FATİME İNCE
          BOY: 1.76
          YAŞ: 28
          AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, EKONOMİ VE FİNANS YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİSİ

        • 8

          8 NUMARA
          CEMRE ÜKER
          BOY: 1.79
          YAŞ: 26
          PARIS SCHOOL OF BUSINESS ULUSLARARASI PAZARLAMA & İŞ GELİŞTİRME YÜKSEK LİSANS SON SINIF ÖĞRENCİSİ

        • 9

          9 NUMARA
          MELİSSA ÖYKÜ YORULMAZ
          BOY: 1.73
          YAŞ: 23
          AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ, GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ MEZUNU

        • 10

          10 NUMARA
          ZEYNEP ECE SARI
          BOY: 1.75
          YAŞ: 20
          İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, TEKSTİL TEKNOLOJİLERİ VE TASARIMI FAKÜLTESİ, MODA TASARIMI BÖLÜMÜ 1. SINIF ÖĞRENCİSİ

        • 11

          11 NUMARA
          CANDAN ŞEVİKTÜRK
          BOY: 1.73
          YAŞ: 21
          UNIVERSITA DEGLİ STUDİ Dİ TORİNO, HUKUK FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI HUKUK 4.SINIF ÖĞRENCİSİ

        • 12

          12 NUMARA
          AYŞE SENA ŞEREF
          BOY: 1.72
          YAŞ: 25
          BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİSİ

        • 13

          13 NUMARA
          AYCAN NUR İNCE
          BOY: 1.72
          YAŞ: 26
          UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BERGAMO, DEPARTMENT OF HUMAN AND SOCIAL SCIENCES, İNSAN BİLİMLERİ VE YENİ REFAH BÖLÜMÜ 1. SINIF DOKTORA ÖĞRENCİSİ

        • 14

          14 NUMARA
          SELİN ŞAHİN
          BOY: 1.70
          YAŞ: 27
          UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1, INSTITUT DE PHARMACIE INDUSTRIELLE DE LYON, İLAÇ GELİŞTİRME VE ÜRETİMİ YÜKSEK LİSANS MEZUNU

        • 15

          15 NUMARA
          EZGİ GÜNGÖR
          BOY: 1.74
          YAŞ: 30
          MOZARTEUM UNIVERSITY, CENTRE DE PERFECCIONAMENT PALAU DE LES ARTS, OPERA BÖLÜMÜ MEZUNU

        • 16

          16 NUMARA
          TUĞÇE GÜNDOĞAN
          BOY: 1.75
          YAŞ: 26
          DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ MEZUNU

        • 17

          17 NUMARA
          DİDEM GÜNGÖR
          BOY: 1.77
          YAŞ: 25
          TECHNICAL UNIVERSITY DORTMUND, BİYOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SON SINIF, EKONOMİ BÖLÜMÜ SON SINIF ÖĞRENCİSİ

        • 18

          18 NUMARA
          NİLSU SEPKEN
          BOY: 1.78
          YAŞ: 26
          MARMARA ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ, HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ MEZUNU

        • 19

          19 NUMARA
          ÇAĞLA ŞEN
          BOY: 1.78
          YAŞ: 25
          BİLGİ ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ, HALKLA İLİŞKİLER BÖLÜMÜ MEZUNU

        • 20

          20 NUMARA
          MELİSA SARAN
          BOY: 1.82
          YAŞ: 20
          OKAN ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ BÖLÜMÜ 2. SINIF ÖĞRENCİSİ

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Metrobüste korkutan yangın!
        Metrobüste korkutan yangın!
        Dilan ve Engin Polat çifti davasında ara karar günü: Savcı mütalaasını açıkladı
        Dilan ve Engin Polat çifti davasında ara karar günü: Savcı mütalaasını açıkladı
        Kart limitine OVP tırpanı
        Kart limitine OVP tırpanı
        Bu bölgeler için gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı
        Cristiano Ronaldo tarihe geçti!
        Cristiano Ronaldo tarihe geçti!
        Dünya 2024'te en sıcak yazı yaşadı
        Dünya 2024'te en sıcak yazı yaşadı
        OKS'ye özgürlük geliyor
        OKS'ye özgürlük geliyor
        Hollanda kaçak yabancılara desteği kesecek
        Hollanda kaçak yabancılara desteği kesecek
        Biberiyeye yakından bakmaya hazır mısınız?
        Biberiyeye yakından bakmaya hazır mısınız?
        Trump Musk'ı komisyon başkanı yapacak
        Trump Musk'ı komisyon başkanı yapacak
        Salatalık adam ülkede salatalık bırakmadı
        Salatalık adam ülkede salatalık bırakmadı
        Polis havaya ateşe açarak ayırdı
        Polis havaya ateşe açarak ayırdı
        'OVP'ye güvenimiz tamdır'
        'OVP'ye güvenimiz tamdır'
        "22 senelik hasreti bitirmek istiyoruz"
        "22 senelik hasreti bitirmek istiyoruz"
        Taciz skandalının yaşandığı işletme mühürlendi
        Taciz skandalının yaşandığı işletme mühürlendi
        Goalball Milli Takımımız Paralimpik şampiyonu!
        Goalball Milli Takımımız Paralimpik şampiyonu!
        Önce çalışanını sonra karısını öldürdü!
        Önce çalışanını sonra karısını öldürdü!
        Türkiye, Paris 2024'te madalya rekoru kırdı!
        Türkiye, Paris 2024'te madalya rekoru kırdı!
        "Kabul edilebilir değil!"
        "Kabul edilebilir değil!"
        Habertürk Anasayfa