Miss Turkey 2021 yarışmasında 20 finalist birincilik için podyuma çıktı. Sunuculuğunu Eser-Berfu Yenenler çiftinin yaptığı yarışmada, Dilara Korkmaz Türkiye'nin en güzel kızı seçildi. Korkmaz, tacını geçriğimiz yılın birincisi Simay Rasimoğlu'ndan aldı. Dilara Korkmaz ülkemizi Miss World'de temsil edecek.

23 yaşında ve 1,77 boyunda olan Korkmaz, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Finans üzerine yüksek lisans yapıyor.

Dilara Korkmaz ayrıca, 2010 yılında aynı yarışmada 4. olan Dilay Korkmaz’ın da kardeşi.