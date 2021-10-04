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Miss Aura International Güzellik Yarışması'nda kraliçe tacını Filipinli güzel taktı

Antalya'da 40 ülke güzelinin katılımıyla bu yıl 15'incisi düzenlenen Miss Aura International Güzellik Yarışması'nı Filipinli Alexandra Faith Garcia kazandı

04.10.2021 - 15:52 | Güncelleme: YAŞAM
DHA

  • Kemer'e bağlı Beldibi Mahallesi'ndeki bir otelde Adnan Şeker tarafından düzenlenen Miss Aura International için 2 haftadır kampta bulunan 40 ülke güzeli, birçok etkinliğe katıldı.

     

     

  • DHA'nın haberine göre gittikleri her yerde bol bol fotoğraf ve video çekerek sosyal medya sayfalarından paylaşan güzeller aynı zamanda da final gecesi için hazırlıklarını tamamladı.

     

  • Kemer'deki otelde dün yapılan final gecesinde ise ilk olarak güzeller hep beraber açılış için hazırlanan koreografi ile sahneye çıkarken, ardından bikini ve son olarak da gece kıyafetleri ile sahne aldı.

     

  • Güzellerin yeteneklerini sergiledikleri dakikalarda özellikle bale eğitimi alanların dansları izleyenlerden bol alkış aldı.

     

     

  • Gecenin sonunda yarışmanın jürisi tarafından Filipinli güzel 26 yaşındaki Alexandra Faith Garcia kraliçe tacını taktı.

     

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