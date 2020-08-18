Mısır unu ile yapılan maskeler; ciltte sivilce oluşumunu önleyen, gözenekleri sıkılaştıran, cilde pürüzsüzlük kazandıran ve yaşlanma ile gelen kırışık görünümlerini hafifleten çok etkili maskelerdir. Mısır unu; ciltteki aşırı yağlanmayı gidererek, sivilce ve siyah nokta oluşumlarını ortadan kaldırmaktadır. Karma ve yağlı cilt tiplerinin kullanımına uygundur. Kuru cilt yapısı olan kişilerde daha fazla kurumaya sebep olarak, cildi tahriş edebilmektedir.

Mısır Unu İle Hazırlanan Maskeler

Mısır Unu Peeling ; 1 tatlı kaşığı mısır unu, 1 tatlı kaşığı yeşil kil ve el kremi, 1 tatlı kaşığı suyu koyu boza haline gelene kadar karıştırın. Ardından cildinize masaj yaparak, uygulayın. Yaklaşık 20 dakika bekleyin ve ılık su ile yavaşça durulayın. Haftada 1 kere düzenli uygulayabilirsiniz.

; 1 tatlı kaşığı mısır unu, 1 tatlı kaşığı yeşil kil ve el kremi, 1 tatlı kaşığı suyu koyu boza haline gelene kadar karıştırın. Ardından cildinize masaj yaparak, uygulayın. Yaklaşık 20 dakika bekleyin ve ılık su ile yavaşça durulayın. Haftada 1 kere düzenli uygulayabilirsiniz.

Mısır Unu Maskesi; 2 yemek kaşığı yoğurt, mısır unu ve 1 çay kaşığı limonu karıştırın. Cildinize uygulayın ve 20 dakika bekleyin. Ilık su ile durulayın. Bu maske cildinizdeki yağı dengeleyerek, cildin doğal olarak nem kazanmasını ve parlak görünmesini sağlayacaktır. Haftada 1 kere uygulayabilirsiniz.