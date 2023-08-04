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        Haberler Sağlık Mısır püsküllerini çöpe atmayın aslında tam bir şifa kaynağı!

        Mısır püsküllerini çöpe atmayın tam bir şifa deposu!

        Güçlü bir bağışıklığa sahip olmanın yolu dengeli beslenmeden geçiyor. Bazı besinlerin kendisi kadar kabuğu da oldukça sağlıklı olabiliyor. Bu besinlerden birisi de mısır püskülü. Normalde çöpe atılan mısır püskülü Çin'de geleneksel tıp alanında kullanılıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.08.2023 - 09:37
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        • 1

          ÇAY OLARAK DEMLENİYOR

          Mısır püskülü rahatlatıcı etkisiyle vücudun stresini azaltır. Mısır püskülü genellikle çay olarak demlenir. Sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olur.

        • 2

          ÖDEMİN ATILMASINI SAĞLAR

          Ayrıca romatizma gibi kemik hastalılarına da iyi gelen mısır püskülü çayı vücutta biriken ödemin atılmasına yardımcı olur.

        • 3

          Saç ve cilt problemlerine de iyi gelen mısır püskülü cildi arındırır, sivilce, akve ve siyah noktaların oluşmasını engeller. Aynı zamanda böcek sokması, sıyrık ve küçük kesikler sebebi ile oluşan ağıralara iyi gelir.

        • 4

          Saç sağlığına iyi gelen püsküller kökleri güçlendirir. Doğal nemini korumasına yardımcı olur.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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