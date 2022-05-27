'Altın Yolculuk'la taşınmışlardı! 22 mumya burada sergileniyor

16 Şubat 2017 yılında sadece bir bloğunun (bin metrekare genişliğinde) faaliyete geçmesiyle birlikte resmi olarak kısmi açılışı yapılan müze, “Asırlar Boyunca Mısır El Sanatları ve Endüstrileri” adlı geçici bir sergiye ev sahipliği yapıyor.