Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
'Altın Yolculuk'la taşınmışlardı! 22 mumya burada sergileniyor

Mısır Medeniyeti Ulusal Müzesi 50 bin eseri bünyesinde bulunduruyor

Mısır Medeniyeti Ulusal Müzesi, antik Mısır’a ışık tutan 50 bin eseri bünyesinde bulunduruyor

27.05.2022 - 12:38 | Güncelleme: ABONE OL
AA

  • Mısır’ın tarihi Fustat kentinde yer alan ve Arap dünyasında türünün tek örneği konumunda bulunan Mısır Medeniyeti Ulusal Müzesi, kadim Mısır tarihine ve kültürüne ışık tutuyor.

     

  • Mısır Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, ilk olarak 2002 yılında temeli atılan Mısır Medeniyeti Ulusal Müzesi’nde, Antik Mısır’ın farklı asırlarına dayanan yaklaşık 50 bin parça tarihi eser yerli ve yabancı turistin beğenisine sunuluyor.

  • 16 Şubat 2017 yılında sadece bir bloğunun (bin metrekare genişliğinde) faaliyete geçmesiyle birlikte resmi olarak kısmi açılışı yapılan müze, “Asırlar Boyunca Mısır El Sanatları ve Endüstrileri” adlı geçici bir sergiye ev sahipliği yapıyor.

  • Mısır’da yüzlerce yıl öncesinden bu yana süregelen el sanatının (çömlekçilik, dokuma, marangozluk ve süs eşyaları) tanıtılması amaçlanan sergide, ülkenin çeşitli kentlerinde bulunan müzelerden getirilen, çeşitli dönemlere ait yaklaşık 400 parça tarihi eser sergileniyor.

  • FİRAVUN HANEDANLIĞINA MENSUP 22 MUMYA YER ALIYOR

    Tarihi Fustat kentinde yaklaşık 33 dönümlük bir alanda inşa edilen Mısır Medeniyeti Ulusal Müzesi’nde, sadece mumyalara tahsis edilen bölümde 18 kral ve 4 kraliçeye ait toplam 22 mumya bulunuyor.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.