Mısır'ın hazineleri Antalya'da sergileniyor

Geçtiğimiz hafta Büyük Mısır Müzesi, titizlikle seçilmiş on iki sergi salonunun özel bir ön gösterimini sunarak deneme faaliyetleri için kapılarını açtı.

Mısır Turizm Otoritesi Uluslararası Turizm Genel Müdürü Mohamed Atta Elsherbeiny şunları söyledi: “İlişkilerimizi güçlendirmemize, deneyimlerimizi paylaşmamıza ve artan sayıda uluslararası gezgine hitap eden pazarlar geliştirmemize olanak tanıyan bu haftaki Türk turizm fuarına katılmaktan memnuniyet duyuyoruz. Mısır ve Türkiye, Osmanlı İmparatorluğu'na kadar uzanan ortak bir tarihi ve uluslararası ziyaretçilerin keşfedebileceği zengin bir kültürü paylaşıyor. 2023 yılında 15 milyonun üzerinde uluslararası ziyaretçiyi ağırlayarak bir önceki yıla göre yüzde 28'lik bir artış kaydettik. Turizm sektörümüzün artan dinamizmini teyit eder şekilde, 2024 yılında küresel varışlarda yüzde dörtlük bir artış bekliyoruz.”

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