Misinaya takılan lagosa, hayat veren dokunuş

"ÇOK KÖTÜ BİR MANZARA"

Deniz içerisinde tutulmuş bir balığı yutan bir balıkla karşılaştıklarını aktaran Prof. Dr. Gökoğlu, "Oltada yem olmasa dahi bu tür kalıntılar diğer balıklar için risk oluşturuyor. Akdeniz'deki en büyük tehlikelerden biri de ıslak mendiller. Deniz içerisinde çok fazla ıslak mendil var. Bunlar denizde parçalanmıyor ve ekosistem içerisinde kalıyor. Bunların yapısı plastik olduğu için mikroplastikler de oluşuyor. Burada asıl önemli olan ıslak mendilin oltaya takılması ve balığın uzun süre onu taşıması. Çok kötü bir manzara. Yurt dışında görüyoruz denizleri, sokakları pırıl pırıl. Bizim denizlerimizde canlılar resmen ölüme terk ediliyor" diye konuştu.