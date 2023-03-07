Misina ipine dolanan martıyı temizlik işçisi kurtardı

İHA

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Boğazkent turizm merkezi sahiline beslenmek için gelen karabaş martı, temizlik görevlisi tarafından misina ipine dolanmış vaziyette bulundu.

İHA'nın haberine göre boynuna ve kanatlarına dolanan misinadan kurtarılan martı Antalya Doğa Koruma Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verilerek, tedavi altına alındı.

Serik Belediyesi'nde görevli temizlik işçisi Avat Barçın, "Misinaya dolanmış bir şekilde bulduk. Balıkçılar bu misinayı koptuğu zaman bırakıp gidiyor. Bu misina da hayvanlara dolanıyor. Bu konuda balıkçıların dikkatli olması lazım. Kuşun tedavi olması için doğa koruma ekiplerine haber verdik" dedi.

Mahalle muhtarı Mehmet Çimen de, "Kuşun kanadına ve boynuna dolaşmış misina. Milli parklar şefliğine haber verdik. İnşallah tedavi olup düzelir" şeklinde konuştu.

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