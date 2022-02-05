Misafirliğe gitti hayatının şokunu yaşadı!

Bağcılar’da oturan arkadaşına misafirliğe giden şahsın aracının camını kıran hırsızlar, elektronik aksamı çalarak kayıplar karıştı. Araçtan yaklaşık 10 bin TL malzemenin çalındığı öğrenilirken, yaşanan hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, geçtiğimiz günlerde Bağcılar Kirazlı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşına misafirliğe giden Rüzgar Topçu, aracını park ederek arkadaşının evine çıktı. Bu sırada araca yanaşan hırsızlar, aracın camını kırarak içerisindeki elektronik aksamı çalarak kayıplara karıştı. Aracına geri gelen Topçu, ise aracının camlarının kırıldığını ve elektrik aksanının çalındığını fark etti. Yaklaşık 10 bin TL’lik malzemenin çalındığı öğrenilirken, yaşanan hırsızlık anı apartmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
“BEN HIRSIZLA KARŞILAŞABİLİRDİM BANA ZARAR VEREBİLİRDİ"
Yaşananları anlatan Rüzgar Topçu ise, “Bağcılar Kirazlı Mahallesi’ndeydim misafirliğe gitmiştim. 10 saniye içerisinde gerçekleşen bir durum. Birisi beni aradı arabamın camının kırıldığını söyledi. Ben 5 dakika erken insem belki hırsızla burun buruna geleceğim. Küçük meblağlar için insanların canı sıkılıyor. Bende ilk defa oraya misafirliğe gittim. Başıma böyle bir şey geldi. Ama sürekli oluyormuş orada bu tarz konular. Ben hırsızla karşılaşabilirdim bana zarar verebilirdi durduk yere başımız yanacaktı yani gidip çalışsınlar” dedi.
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