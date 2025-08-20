Habertürk
        Mirel Radoi: İki maçın da favorisi Başakşehir

        Mirel Radoi: İki maçın da favorisi Başakşehir

        UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında yarın İstanbul Başakşehir'e konuk olacak Romanya temsilcisi Universitatea Craiova'nın teknik direktörü Mirel Radoi, "Başakşehir, bu iki maçın da favorisi dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2025 - 19:51 Güncelleme: 20.08.2025 - 19:51
        "İki maçın da favorisi Başakşehir"
        Romanya ekibi Universitatea Craiova'nın teknik direktörü Mirel Radoi, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında yarın İstanbul Başakşehir'e konuk olacakları karşılaşmayı değerlendirdi.

        Rumen teknik adam, karşılaşmanın yapılacağı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Toplantıya bir dönem Türkiye'de Galatasaray ve Konyaspor'da top koşturan Alexandru Cicaldau da katıldı.

        "İKİ MAÇIN DA FAVORİSİ BAŞAKŞEHİR"

        Turuncu-lacivertli takımın kalitesine değinen Radoi, "Bizi yarın çok zor bir maç bekliyor. Çok güçlü bir rakip. Başakşehir, bu iki maçın favorisi. Yarın ve gelecek hafta rakibimize saygımızı fazlasıyla göstereceğiz. Onlara bir saygımız var ama bu sadece maç öncesi." diye konuştu.

        İstanbul temsilcisinin teknik direktörü Çağdaş Atan'ı öven Radoi, şunları kaydetti:

        "İyi ve tecrübeli bir teknik direktörleri var. Son senelerde çalıştırdığı takımlarda oynattığı futbolla kendisini belli ediyor. Top rakipteyken çok agresif ve kompakt oynayan bir rakip. Top ayağındayken ise çok ofansif ve baskılı oynuyorlar. Tabii ki çok iyi bir kadron yoksa bu işleri yapamazsınız. Yarın takım olarak çok dikkatli ve birlikte oynamamız gerek. Devamlı kademe yapmamız lazım. Rakibe çok fazla mesafe ve alan tanımamamız gerek. Çok değerli futbolcuları var. Tek dokunuşla bize kötü yakalayabilirler. Benim açımdan Berat Özdemir çok tehlikeli ve rakibin dengesini bozan bir futbolcu."

        "RAKİP TAKIM HAKKINDA BİLGİ ALDIM"

        Eleme turlarında hataya yer olmadığını aktaran 44 yaşındaki Rumen teknik adam, "Şimdiye kadar sezonun en önemli maçlarına çıkacağız. Çünkü ligdeki maçların telafisi var ama bu eleme karşılaşması. Bu iki müsabakada yapılacak en ufak hata sonucu değiştirebilir. Rakip hakkında eski futbolculardan ve Türk hocalardan bilgi aldım. Bana gelen bilgiler Fenerbahçe'den sonra Başakşehir'in en ufak hatayı değerlendirdiği ve kolay gol atabildiği." ifadelerini kullandı.

        Türkiye'deki taraftarların oluşturduğu atmosferin sorulması üzerine Radoi, "Sahada ben oynamıyorum. Zaten bu tür atmosferi seviyorum. Zamanında futbolcuyken Galatasaray'a karşı oynadım. İstanbul'da 2-2 berabere kaldık. Bir futbolcu için bundan daha güzel bir şey olamaz. Türkiye'deki futbol sevgisi ve fanatik taraftarlar var. Seninle veya sana rakip olsa da önemli değil. Umarım yarın akşam güzel bir atmosfer olur ve futbolcuları daha çok motive eder." şeklinde görüş belirtti.

        CİCALDAU: "ZOR BİR MAÇA ÇIKIYORUZ"

        Alexandru Cicaldau ise kendilerini zor bir müsabakanın beklediğini söyledi.

        İstanbul Başakşehir'in güçlü bir takım olduğundan bahseden Cicaldau, "Zor bir maça çıkıyoruz. Rakibi biliyoruz. Çok iyi bir takım ama biz de çok iyi hazırlandık. Bu maça en iyi şekilde çıkıp kazanmaya çalışacağız. Başakşehir çok kaliteli bir takım. Çok iyi futbolcuları var. Yarın galibiyet için sahada elimizden gelenin en iyisini yapacağız." diye konuştu.

        Tecrübeli orta saha oyuncusu, bir dönem formasını giydiği Galatasaray ile ilgili, "Hala Galatasaray'ı takip ediyorum. Çok iyi transferler yaptılar. Bu da sonuçlara yansıyor. Her sene şampiyon olmaları iyi transferler yaptıklarını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

        İstanbul Başakşehir maçına mental olarak hazır olduklarını vurgulan Cicaldau, iki takım arasındaki bütçe farkının hatırlatılması üzerine, "Bu sezonki en zor maçlardan birine çıkacağız. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Şu anda iyi bir dönemden geçiyoruz. Elimizden gelen her şeyi yaparsak bütçe farkını kapatırız." değerlendirmesinde bulundu.

        BAŞAKŞEHİR MAÇINA HAZIR

        Universitatea Craiova, İstanbul Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda teknik direktör Mirel Radoi yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

        Saha ortasında düzenlenen kısa bir toplantıyla başlayan antrenmanda futbolcular pas ve top kapma çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışıldığı bildirildi.

        Rumen ekibi, antrenmanla Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

        Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yarın oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak. TRT 1'den naklen yayımlanacak karşılaşmayı, Arnavut hakem Juxhin Xhaja yönetecek.

        Habertürk Anasayfa