İbrahim Selim'in programına konuk olan Yazıcıoğlu şunları söyledi:

Lise yıllarımda bir kız arkadaşımın oynadığı dizi setine gitmiştim, orada oyuncu Can Sipahi ile tanıştım. Sete gide gele merak ettim. Can'a 'Bu iş nasıl yapılıyor?' diye sordum. O da beni kayıtlı olduğu ajansa yazdırdı.

Bir buçuk, iki sene 400 tane deneme çekimine gittim. Arada yardımcı oyuncu olarak bir iki yerde oynadım.

'Dedemin İnsanları' filminde bir ya da iki saniyem var. Mert Fırat'ın bebeği ile olduğu sahneydi. 'Dua edin' dediler bize, ben de orada gerçekten dua ediyordum, ilk tecrübem oydu.