"KENDİ KENDİME DE GELİN-GÜVEY OLMAYAYIM"

Aka, konuyla ilgili açıklamalarda bulunarak, "Miray Hanım ile hiçbir zaman düşman olmadık. Olmayacağız da... Arkadaşlık, dostluk bakidir. Böyle bir şey yok, henüz." ifadelerini kullanmıştı.