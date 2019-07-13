"ORTADA GERÇEK BİR AYRILIK YOK"

İkili, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşım ile ayrılığın bir şaka olduğunu açıkladı. Atilla Doğukan Türkyılmaz, konuyla ilgili, "Ortada gerçek bir ayrılık yok. YouTube kanalımız için bir video çekmek istedik" ifadelerini kullandı.