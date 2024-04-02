Miranda Kerr ile Evan Spiegel, 4.6 milyar liralık malikaneye taşınıyor
Dünyanın en zengin çiftlerinden Miranda Kerr ve Evan Spiegel, Harrison Ford'un 1983'te 1 milyon dolara satın aldığı evi 20 milyon dolara satışa çıkardı. Çift, 145 milyon dolarlık yeni malikanelerine taşınacak
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Ünlü oyuncu Harrison Ford'un 'Star Wars: Return Of The Jedi' filmini çektikten sonra 1 milyon dolara satın aldığı Los Angeles'taki evi, şimdi 20 milyon dolara satılıyor.
Harrison Ford, 1983'ten 2012'ye kadar sahibi olduğu, Brentwood bölgesinde bulunan evi 8,2 milyon dolara HBO Max'in İçerik Yöneticisi Kevin Reilly'e satmıştı. Dört yıl sonra evi Reilly'den 12 milyon dolara Snapchat'in kurucusu Evan Spiegel ile eşi, eski Victoria's Secret modeli Miranda Kerr satın almıştı. Yeni evlerine taşınmaya hazırlanan çift, ellerindeki pahalı mülkleri yüksek karla satışa çıkarıyor.
Kerr, bu yılın başında Malibu'da bir evini de 4,5 milyon dolara satmıştı.
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EN PAHALI ÜÇÜNCÜ SATIŞ
Çift, Holmby Hills bölgesinde 2022'de 145 milyon dolara satın aldıkları evlerine taşınacak. Bu, Marc Andreessen'in 177 milyon dolar, Jeff Bezos’un 165 milyon dolarlık evlerinden sonra California'daki en pahalı satış işlemi olarak kayıtlara geçmişti.
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Çiftin 20 milyon dolara satışa çıkardıkları ev, 1951 yılında inşa edilmiş. Yaklaşık dört dönümlük alana yayılan ev 650 metrekare büyüklüğünde. Dört yatak odalı evin yüzme havuzu ve ayrıca iki misafirhanesi var.
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33 yaşındaki ABD'li girişimci Evan Spiegel ile 40 yaşındaki Avustralyalı model Miranda Kerr, ilişkilerine 2015'te başladı. 2,9 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanları arasında yer alan Spiegel ile en çok kazanan modellerden biri olan Kerr, 2017'de evlendi.
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Orlando Bloom ile evliliğinden 12 yaşında Flynn adında bir oğlu bulunan Kerr'in Spiegel ile evliliğinden 5 yaşında Hart, 3 yaşında Myles ve henüz iki aylık Pierre adında üç çocuğu daha oldu.
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Şubat ayında en küçük oğlunu dünyaya getirmeden önce verdiği röportajda Kerr, "40 yaşında dördüncü çocuğuma hamile olmak, hayatımın mükemmel dönemi. Şükran doluyum" demişti.
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