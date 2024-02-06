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        Haberler Gündem İnanç Miraç Kandili tesbih ve zikirleri (ibadetleri)! Miraç Kandilinde çekilecek zikirler ve tesbihler nelerdir? Kandilde nasıl tesbih çekilir?

        Miraç Kandili'nde çekilecek zikirler ve tesbihler nelerdir? İşte Miraç Kandili ibadetleri

        Miraç Kandili tesbih ve zikirleri, kandili ibadet ederek geçirmek isteyen Müslümanlar tarafından araştırılıyor. İslam alemine göre; Miraç günü, Hz. Muhammed'in Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya yükselmesini ve Allah'ın huzuruna çıkmasını temsil ediyor. Peki, Miraç Kandili'nde çekilecek zikirler ve tesbihler nelerdir? İşte, Miraç Kandili ibadetleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2024 - 19:09 Güncelleme: 06.02.2024 - 19:09
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        • 1

          Miraç Kandili'nde çekilecek zikirler ve tesbihler, kandil gününü ibadet ile değerlendirmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İslamiyete göre; Hazreti Muhammed'in, Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya ve ilahi huzura yükseldiği gece olarak bilinen Miraç Kandili, bugün yani 6 Şubat 2024 tarihinde idrak ediliyor. Kandil gününü ibadetle geçirmek isteyenler "Miraç Kandili'nde çekilecek zikirler ve tesbihler nelerdir?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, Miraç Kandili zikirleri ve tesbihleri...

        • 2

          MİRAÇ KANDİLİ TESBİHLERİ

          Miraç Kandilinde Müslümanlar tövbe etmeye ve dua okumaya önem verir. Miraç Kandili günü ve gecesi tesbih çekerken okunacak zikirler:

          Lâ ilâe illallah

          Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed

          Estağfirullah

          Sübhanallah

          Elhamdülillâh

          Allahu ekber

          Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm

          Allah tesbihlerini çekmenin sevabı büyüktür.

          MİRAÇ KANDİLİ NAMAZI İÇİN TIKLAYINIZ

          MİRAÇ KANDİLİ'NDE OKUNACAK DUA VE SURELER

          MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI VE SÖZLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          MİRAÇ KANDİLİNDE ÇEKİLECEK ZİKİRLER

          Miraç Kandilinde nafile namazı kıldıktan sonra 100 kez "Sübhanallahi velhamdülillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber, ve lâ havle velâ kuvvete illâ billahil aliyyil azim" 100 defa istigfar, 100 defa salâvat-i serîfe okunmasının sevap olduğu söylenir.

          Üç ayların başlangıcı olan Recep ayında başlanan tesbihe Miraç Kandili'nde de devam edilebilir.

          MİRAÇ KANDİLİ ÖNEMİ VE FAZİLETİ İÇİN TIKLAYINIZ

          MİRAÇ KANDİLİ ORUCU İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          Kandil gecesi bol bol zikir çekilmeli. Resûlullah (sav), "En faziletli zikir 'Lâ ilahe illallah'; en faziletli dua da 'Elhamdülillah' demektir." (İbn Mâce, Edeb, 55) buyurmuştur.

        • 5

          "Allah'ı tesbih ederim/bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim, hamd Allah'a mahsustur, Allah'tan başka ilâh yoktur, Allah en büyüktür." zikrini okumalı. Sonra yüz kere istiğfar etmeli ve yüz kere de Nebiyy-i Ekrem –sallallahu aleyhi ve sellem– Efendimiz'e salât ve selâm gönderilmelidir. Bunlardan sonra da istenilen şekilde dua edilmelidir."

        • 6

          Hz. Peygamber'e "Allahümme salli alâ Muhammed" veya "Sallallahü aleyhi ve sellem" ya da "Allahümme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve bârik ve sellim" diye salavat getirilir.

        • 7

          MİRAÇ KANDİLİ'NDE ÇEKİLMESİ SEVAP OLAN TESBİHLER

          100 defa Sübhana'llahi'l- hayyil- kayyum

          100 defa Sübhana'llahi'l- ehadi's-samed

          100 defa Sübhana'llahi'l- gafuri'r- rahim

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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