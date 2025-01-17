Miraç Kandili tarihi 2025: Miraç Kandili ne zaman idrak edilecek?
2025 yılının ikinci kandili olan Miraç Kandili'nin ne zaman idrak edileceği araştırılıyor. İslam alemi için mühim bir yere sahip olan bu gecede eller semaya açılacak, dualar edilecek ve namazlar kılınacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimi ile ''Miraç Kandili ne zaman idrak edilecek?'' sorusu yanıt buldu. İşte Diyanet takvimi ile 2025 Miraç Kandili tarihi…
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Üç Aylar’ın ilki olan Recep ayının 27. Gecesine denk gelen Miraç Kandili hakkında araştırmalar hız kazandı. Hz. Muhammed'in (s.a.s) Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldiği gece olarak kabul edilen bu mübarek gece, bu yıl ocak ayında idrak edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimi ile Miraç Kandili tarihi belli oldu. Peki, 2025 Miraç Kandili ne zaman, ayın kaçında idrak edilecek? İşte Miraç gecesi önemi ve anlamı...
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2025 MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?
Yılın ikinci kandili olan Miraç Kandili, her yıl Recep ayının 27. gecesi idrak ediliyor.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimi ile Miraç Kandili tarihi belli oldu.
Takvime göre Miraç Kandili, bu yıl 26 Ocak Pazar günü idrak edilecek.
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MİRAÇ NE DEMEK?
Sözlükte "yukarı çıkmak, yükselmek" anlamındaki urûc kökünden türemiş bir ism-i âlet olan mi'râc kelimesi "yukarı çıkma vasıtası, merdiven" demektir.
Terim olarak Hz. Peygamber'in göğe yükselişini ve Allah katına çıkışını ifade eder. Olay, Mescid-i Harâm'dan Mescid-i Aksâ'ya gidiş ve oradan da yükseklere çıkış şeklinde yorumlandığından kaynaklarda daha çok "isrâ ve mi'rac" şeklinde geçerse de Türkçe'de mi'rac kelimesiyle her ikisi de kastedilir.
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İslâmî kaynaklarda genellikle ele alındığı şekliyle mi'rac hadisesi iki safhada meydana gelmiştir.
Resûl-i Ekrem'in bir gece Mescid-i Harâm'dan Mescid-i Aksâ'ya yaptığı yolculuğa isrâ, oradan göklere yükselmesine mi'rac denilmiştir. Literatürdeki bu ayırım her iki terimin naslarda zikredilmesinden ileri gelmektedir.
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MİRAÇ KANDİLİ'NİN ANLAM VE ÖNEMİ
"İsra ve Miraç mucizesi" ismiyle anılan bu olay, Kur'an-ı Kerim'de İsra ve Necm surelerinde ifade ediliyor. "İsra olayı", Hazreti Muhammed'in bir gece Mekke'den Kudüs'e, "Miraç olayı" ise gökler ötesine yaptığı yolculuğa deniliyor.
İslam kaynaklarına göre, Mekke'den Medine'ye hicretten bir sene önce yaşanan "İsra ve Miraç" olayı Allah'ın, Hazreti Muhammed'in Mekke'de gördüğü eziyetlere karşı bir tesellisi olarak kabul ediliyor.
Miraç gecesinde beş vakit namaz farz kılındı. Allah'a şirk koşmayanların bağışlanacağı müjdesi verildi ve "Amenerrasulü" diye başlayan Bakara Suresi'nin son iki ayeti vahyolundu.
Ayrıca bu gece Allah, Hazreti Muhammed'e İsra Suresi'nde de yer alan insanın yaşama hakkını, şeref ve haysiyetini korumayı, toplumun huzur ve güvenini sağlamayı amaçlayan ahlak ve fazilet düsturlarını bildirdi.
Müslümanlara Miraç Kandili'nde, namaz borcu olanların kılabildiklerince namaz kılması, namaz borcu olmayanların ise nafile namaz kılması, Kur'an-ı Kerim okuması, istiğfar ve dua tavsiye ediliyor.
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2025 KANDİL GÜNLERİ
Regaib Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe (2 Receb 1446)
Mirac Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar (26 Receb 1446)
Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe (14 Şaban 1446)
Mevlit Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba (11 Rebiulevvel 1447)
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