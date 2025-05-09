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        Haberler Spor Basketbol NBA Minnesota Timberwolves, Golden State karşısında seriyi eşitledi - Basketbol Haberleri

        Minnesota Timberwolves, Golden State karşısında seriyi eşitledi

        Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı yarı finalinde Minnesota Timberwolves, Golden State Warriors'ı 117-93 yenerek seride durumu 1-1'e getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 10:00 Güncelleme: 09.05.2025 - 10:00
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        Minnesota seriyi eşitledi
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        Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı yarı finalinde Golden State Warriors'ı 117-93 yenen Minnesota Timberwolves, seride durumu 1-1 yaptı.

        NBA play-off'larına 1 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nın yarı final serisi ikinci maçında Warriors'u Target Center'da konuk eden Timberwolves, müsabakayı 24 sayı farkla kazandı.

        Timberwolves'ta 24 sayı ve 11 asistle "double-double" yapan Julius Randle galibiyette önemli rol oynadı.

        Ev sahibi ekipte Anthony Edwards 20 sayı ve 9 ribaunt, Nickeil Alexander-Walker 20 sayılık performans sergiledi.

        Warriors'da Jonathan Kuminga 18, Jimmy Butler de 17 sayıyla oynadı.

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